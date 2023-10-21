صحيفة: إدارة بايدن حذرت إسرائيل من ضربة استباقية لحزب الله

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أشارت صحيفة "نيو يورك تايمز"، صباح اليوم السبت، أن مسؤولين أميركيين بإدارة بايدن حذروا من فكرة أيّدها ودعمها وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، وعدد من المسؤولين العسكريين لتوجيه ضربة استباقية ضد حزب الله في لبنان، وهي التي رفضها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع العدوان على غزة.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر، إلى أن "غالانت أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه دعا الأسبوع الماضي، لتوجيه ضربة وقائية ضد حزب الله، لكن اقتراحه قوبل بالرفض من قبل مسؤولين آخرين".

وقال غالانت، إن الجهد العسكري الرئيسي لإسرائيل يجب أن يركز على حزب الله لأنه يشكل تهديدا أكبر من حماس.

وبحسب المصادر، فإن "بعض العسكريين الإسرائيليين وضعوا خطة هجومية تشمل استغلال الغزو البري المحتمل لقطاع غزة كغطاء لتوجيه ضربة حاسمة لـ"حزب الله"، وقد أبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعض التأييد لفكرة الضربة الاستباقية، لكنه امتنع في نهاية المطاف عن تنفيذها".

ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قالوا إن الرئيس الامريكي جو بايدن وكبار مساعديه حثوا القادة الإسرائيليين على عدم تنفيذ أي ضربة كبيرة ضد حزب الله، مشيرة إلى أن المسؤولين الأمريكيين شعروا بالقلق من أن بعض الأعضاء الأكثر تشددا في حكومة الحرب الإسرائيلية أرادوا مواجهة حزب الله حتى مع بدء إسرائيل صراعا طويلا ضد حماس، حيث أوضح الأمريكيون للإسرائيليين الصعوبات التي يواجهونها في قتال حماس في الجنوب وحزب الله الأكثر قوة في الشمال.

ووفق المسؤولين الأمريكيين فإن إسرائيل ستكافح في حرب على جبهتين وأن صراعا كهذا، يمكن أن يجذب كلا من الولايات المتحدة وإيران.

وفي هذا السياق قالت الصحيفة، إن مخاوف المسؤولين الأمريكين من أن يوافق نتنياهو على توجيه ضربة وقائية لحزب الله، وعلى الرغم من أنها قد تراجعت في الوقت الحالي، إلا أنها لا تزال قائمة بشأن احتمالين: رد فعل إسرائيلي مبالغ فيه على هجمات حزب الله الصاروخية، والتكتيكات الإسرائيلية القاسية في الهجوم البري المتوقع ضد حماس في غزة والذي من شأنه أن يجبر حزب الله على دخول الحرب.

من الجدير ذكره، أنه منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله قصفا مدفعيا، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى تفعيل خطة لإجلاء سكان مستوطنة "كريات شمونة" على الحدود اللبنانية.



