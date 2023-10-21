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م. و. ج . ز

10/21/2023 3:11:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) - وزارة الصحة في غزة تقول بأن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم ال15 على التوالي تجاوز الـ4000 بينهم أكثر من الف وخمسمئة طفلاً،

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  • - السفارة الأمريكية في إسرائيل تقول، إن هناك معلومات تفيد بأن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيفتح في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأوضحت السفارة أنه في حال تم فتح معبر رفح فمن غير الواضح إلى أي مدى قد يتمكن الرعايا الأجانب من مغادرة غزة.

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نظمة الصحة العالمية تبدي قلقها إزاء تقارير حول إرسال إسرائيل أوامر إجلاء لمستشفى القدس في غزة.

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استشهد الطفل محمد سليمان نواجعة (17 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بعدة رصاصات خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي شهدها شارع القدس جنوب أريحا.

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كتائب القسام، تفرج عن محتجزتين تحملان الجنسية الأمريكية، وهما أم وابنتها، وذلك لدواعٍ إنسانية. واستجابة لجهود قطرية

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الجيش الإسرائيلي
يعلن، مقتل جندي في صفوفه وإصابة 3 آخرين بنيران مضادة للدبابات على الحدود اللبنانية.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا لطيفاً نهاراً، ويطرأ ارتفاع
آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين

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