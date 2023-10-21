م. و. ج . ز

(MENAFN
- Palestine News Network ) - وزارة الصحة في غزة تقول بأن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم ال15 على التوالي تجاوز الـ4000 بينهم أكثر من الف وخمسمئة طفلاً،
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- السفارة الأمريكية في إسرائيل تقول، إن هناك معلومات تفيد بأن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيفتح في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.
وأوضحت السفارة أنه في حال تم فتح معبر رفح فمن غير الواضح إلى أي مدى قد يتمكن الرعايا الأجانب من مغادرة غزة.
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نظمة الصحة العالمية تبدي قلقها إزاء تقارير حول إرسال إسرائيل أوامر إجلاء لمستشفى القدس في غزة.
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استشهد الطفل محمد سليمان نواجعة (17 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بعدة رصاصات خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي شهدها شارع القدس جنوب أريحا.
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كتائب القسام، تفرج عن محتجزتين تحملان الجنسية الأمريكية، وهما أم وابنتها، وذلك لدواعٍ إنسانية. واستجابة لجهود قطرية
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الجيش الإسرائيلي
يعلن، مقتل جندي في صفوفه وإصابة 3 آخرين بنيران مضادة للدبابات على الحدود اللبنانية.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا لطيفاً نهاراً، ويطرأ ارتفاع
آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين
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