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صور- قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الأسير ماهر شلون في أريحا

10/21/2023 3:11:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، منزل عائلة الأسير ماهر شلون في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال فجرت منزل عائلة الأسير شلون المكون من طابقين، الأمر الذي أدى كذلك لتضرر عدد من المنازل المحيطة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت شلون في الأول من آذار الماضي، وعادت وداهمت منزله في السادس من ذات الشهر وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.













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