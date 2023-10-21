صور- قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الأسير ماهر شلون في أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، منزل عائلة الأسير ماهر شلون في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال فجرت منزل عائلة الأسير شلون المكون من طابقين، الأمر الذي أدى كذلك لتضرر عدد من المنازل المحيطة.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت شلون في الأول من آذار الماضي، وعادت وداهمت منزله في السادس من ذات الشهر وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.
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