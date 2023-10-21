40.5 سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم السبت

40.5 سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم السبت
التاريخ
10/21/2023 3:11:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم السبت نحو نصف دينار ، حيث بلغ 40.5 للبيع للمواطنين مقابل 38.8 للشراء منهم وفقاً للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لتجارة الحلي والمجوهرات .
وبلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي 36.2 و 47.5 لجهة البيع للمواطنين ، وبسعر 33.2 و 44.8 لجهة الشراء من المواطنين .
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