الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندى وإصابة 3 آخرين على الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل جندي في صفوفه وإصابة 3 آخرين بنيران مضادة للدبابات على الحدود اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "إنه سمح بنشر خبر مقتل أومير بيلو، وهو جندي في الجيش الإسرائيلي في الاحتياط، بنيران مضادة للدبابات عند الحدود اللبنانية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن جنديين احتياطيين آخرين أصيبا بجروح متوسطة، كما أصيب ثالث بجروح طفيفة.

وبهذا الإعلان، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، الذي سمح بالكشف عن هوياتهم، منذ السابع من أكتوبر، إلى 306.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره قرابة الساعة الرابعة فجر السبت، أنه هاجم سلسلة من الأهداف العسكرية لحزب الله اللبناني داخل الأراضي اللبناني بينها تجمعات "عملياتية وبنى تحتية"ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وإطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية.

ولفت البيان إلى أن من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها سلسلة من المجمعات العسكرية التي كان يستخدمها حزب الله لتلبية الاحتياجات العملياتية والبنى التحتية.

وكان حزب الله نشر مشاهد لعمليات استهداف مواقع حانيتا وراميا وزرعيت التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.

وقالت مراسلة "أر تي عربية "مساء أمس الجمعة، إن عدداً من الجنود الإسرائيليين أصيبوا نتيجة إطلاق صواريخ "كورنيت" من الأراضي اللبنانية على موقعين عسكريين مختلفين على الحدود الشمالية.

وذكرت المراسلة أن بعض الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين خطيرة.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز