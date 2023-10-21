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إسرائيل تطالب مواطنيها بمغادرة مصر والأردن فوراً

10/21/2023 3:00:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

طلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، من مواطنيه مغادرة الأردن ومصر فوراً والامتناع عن السفر إلى المغرب.

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