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نيكولاس كيج ملطخاً بالدماء في شوارع أستراليا

10/21/2023 2:29:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أثار النجم الأمريكي نيكولاس كيج صدمة كبيرة لجمهوره بعد تداول صور وهو مضرج بالدماء في أحد الشوارع الأسترالية، ليتبيّن لاحقاً أنها مجرد صور مسربة من كواليس فيلمه الجديد.

بدا نيكولاس كيج (59 عاماً) مدمراً نفسياً وهو ويسير هائماً في الشارع وكأنه خارج من معركة أو تفجير، وكان جبينه ملطخاً بالدماء وقميصه مبللاً فيما كان ينتعل حذاء بحر، في صور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية من أحد مشاهد فيلمه الجديد The Surfer، الذي بدأ بتصويره حالياً في مدينة يالينجاب، غرب أستراليا.


وغم مظهر نجم فيلم "ناشونال تراجور" الصادم، إلا أن صوراً أخرى أظهرته مُحاطاً بفريق عمل الفيلم لمساعدته على تبديل ملابسه، وإزالة مكياج الدماء الذي يغطي جبينه للعودة إلى مشهد آخر يبدو فيه بإطلالة كاجوال. وفي صورة أخرى كان يتجه إلى سيارته لمغاردة موقع التصوير.

قصة الفيلم


هو من نوع الإثارة والتشويق، في منطقة ركوب الأمواج الأكثر شهرة في غرب أستراليا، ويتناول قصة رجل يتعرض لمواجهة عصابة محلية من راكبي الأمواج الذين يسعون إلى
اغتصاب ملكية منزله الشاطئي المنعزل.


وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة CinefestOZ المنتجة للفيلم كاساندرا جوردان أن
العمل مع كيج أمر مثير للغاية، جميل وممتع، خاصة أنه يقوم في منطقة جغرافية تتميز بأجوائها الرائعة.

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