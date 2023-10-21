مشاكل أونانا تتفاقم

خبرني - منذ التعاقد معه في يويو (حزيران) الماضي، وأندريه أونانا يعيش كابوساً مزعجاً في إستاد أولد ترافورد.

وانضم الحارس الكاميروني إلى مانشستر يونايتد في صفقة قياسية بلغت 50 مليون يورو، لتعويض رحيل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

ومنذ قدومه بتوصية من المدرب الهولندي إيريك تن هاغ، وأخطاء أونانا الفادحة في تزايد كبير ومقلق بالنسبة لعشاق "الشياطين الحمر".

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن المدرب إيريك تن هاغ أخبر أندريه أونانا "المتعثر" بالتصعيد في تحذير قاسٍ بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة التي ارتكبها مع الفريق.

وقالت: "حذر تن هاغ أندريه أونانا من أنه يجب عليه تحسين أدائه بعد بدايته المتعثرة في مانشستر يونايتد".

وارتكب حارس إنتر ميلان السابق ومنتخب الكاميرون العديد من الأخطاء منذ تعويضه ديفيد دي خيا كحارس مرمى يونايتد الأول.

وقال تن هاغ في مؤتمره الصحفي قبل مباراة شيفيلد يونايتد: "إنه يعلم، ونحن نعلم أنه سيقدم أداءً أفضل بكثير".

وأضاف "كل لاعب يأتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتاج إلى فترة اندماج، لكن عليه أن يتقدم".