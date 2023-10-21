مشاكل أونانا تتفاقم

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - منذ التعاقد معه في يويو (حزيران) الماضي، وأندريه أونانا يعيش كابوساً مزعجاً في إستاد أولد ترافورد.
وانضم الحارس الكاميروني إلى مانشستر يونايتد في صفقة قياسية بلغت 50 مليون يورو، لتعويض رحيل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.
ومنذ قدومه بتوصية من المدرب الهولندي إيريك تن هاغ، وأخطاء أونانا الفادحة في تزايد كبير ومقلق بالنسبة لعشاق "الشياطين الحمر".
وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن المدرب إيريك تن هاغ أخبر أندريه أونانا "المتعثر" بالتصعيد في تحذير قاسٍ بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة التي ارتكبها مع الفريق.
وقالت: "حذر تن هاغ أندريه أونانا من أنه يجب عليه تحسين أدائه بعد بدايته المتعثرة في مانشستر يونايتد".
وارتكب حارس إنتر ميلان السابق ومنتخب الكاميرون العديد من الأخطاء منذ تعويضه ديفيد دي خيا كحارس مرمى يونايتد الأول.
وقال تن هاغ في مؤتمره الصحفي قبل مباراة شيفيلد يونايتد: "إنه يعلم، ونحن نعلم أنه سيقدم أداءً أفضل بكثير".
وأضاف "كل لاعب يأتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتاج إلى فترة اندماج، لكن عليه أن يتقدم".
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