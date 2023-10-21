انطلاق حملة تراحُم من أجل غزة في دبي

توافد العشرات من المتطوعين من جنسيات مختلفة وأعمار متباينة على قاعة الرمال في دبي، للمشاركة في تجهيز السلال المختلفة ضمن حملة "تراحُم – من أجل غزة"، والتي تعكس جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، حيث تتجلى هذه القيم الإنسانية في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وخاصة من الأطفال والنساء.

وتهدف حملة "تراحم من أجل غزة" إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وتشرف على الحملة وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية.

يمكن للراغبين بالتطوع للمشاركة في تجهيز السلال الاغاثية التسجيل عبر منصات التطوع كمنصة "متطوعين. امارات" ومنصة التطوع مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنصة برنامج دبي للتطوع، ومنصة مركز الشارقة للتطوع، ومنصة يوم لدبي.

وتنوعت السلال بين الغذائية واخرى مخصصة للأطفال وللنساء والأمهات.

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