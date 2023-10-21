زلزال بقوة 5.1 درجات في خليج عمان
التاريخ
10/21/2023 2:28:50 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس
ريختر في خليج عمان، اليوم عند الساعة 10:00
حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
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