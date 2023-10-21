زلزال بقوة 5.1 درجات في خليج عمان

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس

ريختر في خليج عمان، اليوم عند الساعة 10:00

حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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