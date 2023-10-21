الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في بيت لحم طالت 27 مواطنا

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 27 مواطنا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة موطنين من بيت فجار، وهم: زيد محمود طقاطقة (26 عاما)، ومحمد ابراهيم القواسمة (60 عاما)، ونجله رزق (29 عاما)، وسامح علي طقاطقة (20 عاما)، وأنور محمود طقاطقة (41 عاما)، وخالد محمود طقاطقة (45 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: ابراهيم سليمان دعدوع (٢٤عاما)، ومحمود عبد الله عطوان (30 عاما)، وابراهيم احمد عيسى (22 عاما) من بلدة الخضر، وخالد بنوره، وايهاب بنورة من قرية أرطاس، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من تقوع، وهم: خالد محمد حميدة (٤٩عاما)، وعلي خليل جبربل (48 عاما) ونجله رنتيس (15 عاما) من تقوع جنوبا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أحمد ناصر مراعنة (28 عاما)، وعمار سلمان مراعنة (43 عاما)، وأيوب يعقوب العصا (38 عاما) من بلدة العُبيدية شرقا، ومحمد عبد الله العروج (36 عاما) من جناته شرقا، وهيثم ابو عياش (28 عاما)، ويوسف محمد عدوي، من شارع الصف في بيت لحم، وخضر محمد الدلو (٤٥عاما)، من منطقة المسلخ وسط بيت لحم.

وفي قرية مراح رباح جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نور الدين صالح الشيخ ( 19 عاما)، ومهند محمد الشيخ (23 عاما)، بالإضافة إلى عز الدين محمد شكارنة، وحسن ابراهيم نجاجرة من بلدة نحالين غربا، وحسن محمد الورديان (68 عاما) من جبل هندازه شرق بيت لحم، بعد ان داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

-



