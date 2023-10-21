مقتل جندي وإصابة 3 آخرين على الحدود اللبنانية

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط من قوات الاحتياط خلال تبادل لإطلاق النار أمس الجمعة، مع مقاتلين من حزب الله على الحدود مع لبنان.

وقالت صحيفة“يديعوت أحرونوت”، إن الجيش سمح" صباح اليوم السبت" بنشر خبر مقتل الضابط، ويدعى عمر بيلو (22 عاما)، وأضافت أن 3 جنود آخرين أصيبوا خلال الاشتباك، اثنين منهم بجروح متوسطة، والثالث بجروح طفيفة.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد ذكرت أن حزب الله استهدف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برنيت، معلنا تحقيق إصابات أكيدة فيها بين قتيل وجريح.

من جهتها، نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي صورة الضابط القتيل على حسابها بمنصة إكس.



