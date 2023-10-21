رويترز: البيت الأبيض تراجع عن تصريح لبايدن أبدى فيه رغبته تأجيل إسرائيل عمليتها البرية بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- نسبت وكالة رويترز للبيت الأبيض تراجعه عن تصريح للرئيس جو بايدن قال فيه إنه يرغب في تأجيل إسرائيل عمليتها البرية المحتملة في غزة إلى حين الإفراج عن مزيد من المحتجزين.

وبرر البيت الأبيض التراجع عن تلك التصريحات بأن بايدن لم يسمع سؤالا طرحه أحد الصحفيين عن تأجيل إسرائيل الغزو البري وكان يظن أن السؤال عما إذا كان يرغب في الإفراج عن المزيد من المحتجزين عندما أجاب بكلمة "نعم".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض بن لابولت "كان الرئيس بعيدا. لم يسمع السؤال كاملا. السؤال بدا كما لو كان هل تود الإفراج عن المزيد من الرهائن؟ كان يعلق على شيء آخر".

وكان بايدن يصعد درج طائرة الرئاسة عندما ألقى أحد الصحفيين السؤال وسط صوت محركات الطائرة. توقف بايدن للحظة وقال "نعم" ثم صعد إلى الطائرة.

وفي وقت سابق عبر الرئيس الأميركي عن شكره لقطر وإسرائيل على جهودهما لإطلاق سراح المحتجزتين الأميركيتين في غزة.

وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض إنه لن يتوقف عن مساعيه حتى يعود المحتجزون إلى بلادهم.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن بايدن ليس لديه أولوية أعلى من سلامة الأميركيين المحتجزين "رهائن" في جميع أنحاء العالم.