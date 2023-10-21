الصحة العالمية: قلقون من تحذير إسرائيل بإخلاء مستشفى القدس

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف/PNN- أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها إزاء تقارير حول إرسال إسرائيل أوامر إجلاء لمستشفى القدس في غزة.

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على منصة“إكس” ليل الجمعة/السبت:“منظمة الصحة العالمية تبدي القلق بشأن تقارير حول إرسال أوامر إجلاء لمستشفى القدس في غزة”.

وأضاف:“يوجد بالمستشفى جرحى ومرضى وعاملون صحيون بالإضافة إلى المئات ممن يحتمون به. يتعين احترام قدسية الرعاية الصحية في كل الأوقات””.

وتابع:“أنباء مزعجة عن أمر بالإخلاء إلى مستشفى القدس. شددنا مرارا وتكرارا على أنه من المستحيل على هذه المستشفيات المكتظة إجلاء المرضى بأمان. يجب السماح لهم بأداء وظائفهم المنقذة للحياة. تجب حمايتهم”.

وأنذرت إسرائيل، الجمعة،“بإخلاء” مستشفى "القدس"” جنوبي مدينة غزة وتفريغه من المرضى والنازحين“تمهيدا لقصفه”.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني“أهلية”، في بيان، إنها "تلقت تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي طالب“بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إليها باعتبارها مكانا آمنا”.

وطالبت الجمعية“العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني”.

والأربعاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن غارة إسرائيلية على المستشفى الأهلي المعمداني الثلاثاء، أودت بحياة 471 فلسطينيا.



