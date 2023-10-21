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استشهاد طفل برصاص الاحتلال في أريحا

10/21/2023 2:13:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- استشهد طفل، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحا.

وقالت وزارة الصحة إن الطفل محمد سليمان نواجعة (17 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بعدة رصاصات خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي شهدها شارع القدس جنوب أريحا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بمدينة أيحا، وفجرت منزل المعتقل ماهر شلون في مخيم عقبة جبر.


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