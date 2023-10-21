استشهاد طفل برصاص الاحتلال في أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- استشهد طفل، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحا.
وقالت وزارة الصحة إن الطفل محمد سليمان نواجعة (17 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بعدة رصاصات خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي شهدها شارع القدس جنوب أريحا.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بمدينة أيحا، وفجرت منزل المعتقل ماهر شلون في مخيم عقبة جبر.
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