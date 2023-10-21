ديمقتاتورية الغرب بقلم: سمير عباهرة

MENAFN - Palestine News Network ) بقلم: سمير عباهرة

الديمقراطية والدكتاتورية مفهومان متناقضان فطالما تغنى بها العالم الغربي بالديمقراطية وإطلاق الحريات العامة وضمان حقوق الانسان واحترام القانون في حين وسمت دول العالم الثالث بالدكتاتورية التي تقوم على القمع بحسب مفاهيم الغرب لنجد ان انقلابا حدث على كافة تلك المفاهيم التي اطلقها الغرب بهدف استمرار هيمنته على الدول النامية والضعيفة.

الديمقراطية التوافقية وحقوق الانسان والحريات العامة والمشاركة السياسية وحقوق المرأة وحرية الرأي والتعبير والحقوق المدنية والسياسية والعدل والمساواة والمبادئ والقيم والاندماج والتكامل الاجتماعي وسيادة القانون كلها مفاهيم تأتي في اطار مفاهيم الديمقراطية ولطالما تغنى بها العالم الغربي بأنها تأتي في صلب ثقافة الحضارة الغربية ونظمها السياسية والكثير من المفاهيم الاخرى التي تتسم مع مفاهيم الديمقراطية ولكنها كانت مجرد شعارات براقة تختبئ خلفها مصالح الدول الكبرى لتبقى تفرض سيطرتها على العالم من خلال هذه الشعارات التي اسقطتها الحكومات الغربية من قواميسها في الكثير من الحالات حتى ان الديمقراطية التوافقية عجزت ان تكون وصفة صحيحة لحل ازمة الثقة والاندماج والتكامل الاجتماعي في المجتمعات الغربية وعملت على اذابة مفهوم المعارضة السياسية التي تسهم بشكل كبير في تصحيح سياسة الحكومات وجرى تحويل المفهوم الديمقراطي وقولبته حسب مصالح الدول الكبرى حامية حمى الديمقراطية وحقوق الانسان لكنه يتم تجزئته ووضعه على المشرحة بمعايير الازدواجية في التعامل مع الكثير من الاحداث حتى اصبحت ديمقراطية الأغلبية هي إقصاء للأقلية المعارضة وأن التوافقية هي اشتراك الجميع برسم السياسة العامة وان مفهوم العدالة السياسية لا وجود له وهذا الأمر يدل على مصادرة رغبة الجماهير وربطها برغبة الأقلية.



وهكذا يتضح ان ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين هي السمات السائدة في سياسات الغرب فلو اخذنا مقارنة بسيطة بين ما جرى في حقبة الربيع العربي والتي شهدتها بعض العواصم العربية وما شهدته بعض العواصم الاوروبية من احتجاجات على تدخل حكوماتهم في الحرب الروسية الاوكرانية لوجدنا ان هناك تناقضات في المواقف الغربية تجاه هذين الحدثين مع ان الاهداف تتقاطع هنا وهناك تماما فحرية التعبير التي كفلتها قوانين الغرب الديمقراطي تحولت فجأة الى نمط اقصائي ليس للأقليات فحسب بل لمعظم فئات المجتمع التي تتعارض مواقفها مع سياسات الحكومات الغربية لنشير في المحصلة النهائية الى حالات القمع التي قامت بها الحكومات الغربية قي شوارع العواصم الاوروبية في الوقت الذي كان يشار الى ردة الفعل هذه في عواصم الشرق بالدكتاتورية.

مفاهيم الديمقراطية والدكتاتورية كانت في الاصل موجودة في سياسة الغرب ويعمل بها لكنها كانت مغلفة بغلاف ديمقراطي اما وقد انقشعت الغيوم وذاب الجليد وتبينت كافة الحقائق التي كانت مخفية تحت ستار الزمن وعلى ما يبدو ان تحولات جذرية طرأت على حضارة الغرب وأصبح يتنكر لكل هذه المفاهيم بعد ان اتضح انها مفاهيم للتسويق وللحفاظ على قيم الدكتاتورية التي تختفي وراء مصالح الدول الغربية لكنه سقط القناع ليتضح ان مفهوم الديمقراطية لدى الغرب هو تحقيق المصالح ونهب ثروات الشعوب وهكذا اصبحت ديمقراطية الغرب مكشوفة نتيجة الكثير من المعطيات مع استمرار دفاعهم عن هذه المثل حتى خرجت الى العلن من خلال الاحداث الجارية الان في فلسطين.

فقد كشفت الاحداث الجارية في فلسطين عن عمق ازمة الديمقراطية وحقوق الانسان فهناك موازين مختلفة ومتنوعة للتعامل مع الكثير من القضايا الدولية بما يخدم مصالح الغرب وبعيدا عن حقوق الشعوب المقهورة ويأتي في مقدمة ذلك ما يتم التعامل به مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال الحرب التي تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزه والأراضي الفلسطينية الاخرى وما تقوم به قتل وترويع وتدمير بنيته التحتية وارتكاب الجرائم على مختلف انواعها وتدمير المدارس والمستشفيات على رؤوس ساكنيها في جريمة هزت اركان المعمورة وقطع الماء والكهرباء ومنع امدادات التموين بل ان هناك تخطيطا يجري لعملية ترانسفير اخرى وإفراغ فلسطين من سكانها وكل ذلك يجري تحت غطاء الديمقراطية الغربية وبقي الغرب شاهدأ على جثث الاطفال وأشلاءهم وهي تتطاير جراء القصف الاسرائيلي للتجمعات المدنية دون أي ادانة من بل وصل الحد بهم الى نقل المعركة ضد الشعب الفلسطيني الى مجلس الامن واستخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة ضد ادخال معونات الاغاثة كي لا تصل الى غزه.

وعلى العكس تماما كانت مواقف الدول الغربية في دعم اوكرانيا في حربها مع روسيا بكل الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية تحت حجة ان روسيا تحتل الاراضي الاوكرانية وتمعن في قتل الشعب الاوكراني فإذا كانت هذه مواقف الغرب فماذا يسمى احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية مع توفير الدعم الغربي الكامل لإسرائيل فأين هي ديمقراطيتكم وحقوق الانسان واين هو القانون الدولي الذي تطالبون بتطبيقه في بقعة ما من الارض وترفضون تطبيقه في بقاع اخرى اليست هذه هي الازدواجية.