استشهاد نحو 30 فلسطينيا في تجدد القصف على قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد نحو 30 فلسطينيا فجر اليوم السبت، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وقالت مصادر إن القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 فلسطينيا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع.
وأوضحت المصادر: أن شهيدين ارتقيا في قصف استهدف منزلاً من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف، بينما استشهد خمسة فلسطينيين بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب فلسطيني في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح.
وفي بلدة جباليا شمال القطاع، استشهد 14 فلسطينيا نتيجة قصف طيران الاحتلال منزلا في البلدة.
MENAFN21102023000208011052ID1107279705
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.