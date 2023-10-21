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استشهاد نحو 30 فلسطينيا في تجدد القصف على قطاع غزة

10/21/2023 2:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد نحو 30 فلسطينيا فجر اليوم السبت، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.


وقالت مصادر إن القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 فلسطينيا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع.


وأوضحت المصادر: أن شهيدين ارتقيا في قصف استهدف منزلاً من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف، بينما استشهد خمسة فلسطينيين بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب فلسطيني في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح.


وفي بلدة جباليا شمال القطاع، استشهد 14 فلسطينيا نتيجة قصف طيران الاحتلال منزلا في البلدة.


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