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ظنوا أنها دمية.. العثور على جثة ثلاثيني بكوخ مهجور في أمريكا

10/21/2023 2:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عثرت السلطات الأميركية على جثة رجل من ولاية كارولينا الشمالية، في كوخ خشبي مهجور، كان من المفترض في البداية أنها دمية مزيفة.

وفي التفاصيل، تعرفت شرطة تشاينا غروف على الضحية، روبرت أوينز، البالغ من العمر 34 عاماً.

وأثناء التحقيق، علمت الشرطة أن أحد حراس الأرض رأى الجثة في اليوم السابق بينما كان يقوم بجز الممتلكات، لكنه ظن أنها دمية مزيفة استخدمت للتدريب من قبل العديد من وكالات القانون في العقار خلال السنوات القليلة الماضية ولم يبلغ عنها.

وأضافت شرطة تشاينا غروف أنه تم إجراء تشريح للجثة في رالي، مع استبعاد النتائج الأولية أي علامات اعتداء أو صدمة على الجسم. وقالوا أيضًا إنهم ينتظرون تقرير السموم لمعرفة سبب وفاة أوينز.

لبنان 24

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