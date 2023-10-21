ظنوا أنها دمية.. العثور على جثة ثلاثيني بكوخ مهجور في أمريكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عثرت السلطات الأميركية على جثة رجل من ولاية كارولينا الشمالية، في كوخ خشبي مهجور، كان من المفترض في البداية أنها دمية مزيفة.
وفي التفاصيل، تعرفت شرطة تشاينا غروف على الضحية، روبرت أوينز، البالغ من العمر 34 عاماً.
وأثناء التحقيق، علمت الشرطة أن أحد حراس الأرض رأى الجثة في اليوم السابق بينما كان يقوم بجز الممتلكات، لكنه ظن أنها دمية مزيفة استخدمت للتدريب من قبل العديد من وكالات القانون في العقار خلال السنوات القليلة الماضية ولم يبلغ عنها.
وأضافت شرطة تشاينا غروف أنه تم إجراء تشريح للجثة في رالي، مع استبعاد النتائج الأولية أي علامات اعتداء أو صدمة على الجسم. وقالوا أيضًا إنهم ينتظرون تقرير السموم لمعرفة سبب وفاة أوينز.
لبنان 24
MENAFN21102023000208011052ID1107279704
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.