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'مختل عقليا' يعتدي على سائحين إيطاليين بسكين في المغرب

10/21/2023 2:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام مغربية عن مصدر أمني أن سائحَين إيطاليَين أُصيبا بجروح طفيفة بعد تعرضهما لاعتداء بسلاح أبيض، يوم الخميس، في مدينة فاس في شمال المغرب.

وقال الموقع الإخباري "لو360" إن الشرطة في فاس أوقفت منتصف نهار يوم الخميس شخصاً خمسينياً "في وضعية غير طبيعية تظهر عليه علامات عدم الاستقرار العقلي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض".

وجاء هذا التوقيف بعدما "باغت المشتبه به زوجين إيطاليين خارج المسار السياحي بالمدينة وعرضهما لاعتداء جسدي بواسطة سكين .

وتابع أن الضحيتين أصيبا "بجروح خفيفة على مستوى الذراع وأحد الأصابع، وذلك بدون سبب ظاهر" للاعتداء.

وأوضح أن "إجراءات البحث والتحري أظهرت أن المشتبه فيه كان يخضع للعلاج النفسي منذ سنة 2013"، مشيراً إلى "أن آخر عملية استشفاء له تعود إلى 19 أيلول الفائت".

لبنان 24

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