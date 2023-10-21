شاب أمريكي يقتل 3 أشخاص ثم ينتحر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت الشرطة بأن شابا يبلغ من العمر 19 عاما أطلق النار على أربعة أشخاص في ولاية واشنطن في شمال غرب الولايات المتحدة، فقتل ثلاثة منهم قبل أن ينتحر.وقال جون كلاري قائد شرطة مندينة توبينيش البالغ عدد سكانها 8600 نسمة، إن صبيا يبلغ من العمر 13 عاما وامرأة تبلغ من العمر 18 عاما وامرأة أخرى تبلغ من العمر 21 عاما قتلوا بالرصاص في منزل في المدينة حوالي الساعة الخامسة صباح يوم الخميس.

وأضاف كلاري أن رجلا يبلغ من العمر 21 عاما أصيب أيضا بالرصاص ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأشار قائد الشرطة إلى أن الرجل البالغ من العمر 19 عاما، المشتبه في إطلاقه النار عليهم، انتحر بعد الهجوم.

وحسب الشرطة، فإن التحقيق الأولي أظهر أن مطلق النار تصرف بمفرده، فيما لا تزال دوافعه غير معروفة.

لبنان 24

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