تقرير أممي: تهجير نحو نصف مليون امرأة وفتاة من منازلهن في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن ما يقرب من 493 ألف امرأة وفتاة تم تهجيرهن من منازلهن في غزة، خلال العداوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وتزايد عدد الأرامل في القطاع، وأصبحت قرابة 900 امرأة تعيل أسرهن بعد استشهاد أزواجهن، وفقاً لتقرير نشرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سلط الضوء على التأثير العميق للعدوان، خصوصا على النساء والفتيات.



وحذر التقرير من أن هذه الأرقام ستستمر في الارتفاع إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.



وقالت نائب مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سارة هندريكس إن الهيئة دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار للأغراض الإنسانية وإيصال الإغاثة، دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والمياه والوقود والإمدادات الصحية التي قالت إنها ضرورية لبقاء النساء والفتيات في قطاع غزة على قيد الحياة.



وأكدت على ضرورة ضمان وصول النساء والفتيات فورا إلى الخدمات، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي.



كما شددت على أهمية دعم المنظمات التي تقودها النساء والتي تقف في الخطوط الأمامية للاستجابة الإنسانية وتعزيز المشاركة الهادفة للمرأة في العمليات الإنسانية والسياسية.



وأشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن النساء والفتيات يبحثن عن مكان في ملاجئ مكتظة تفتقر إلى الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والخصوصية، مما يزيد من مخاطر الحماية. الشرق