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هم مسلمون ولكن (1)

10/21/2023 1:32:37 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاشوراء‭ ‬هو‭ ‬اليوم‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬مُحَرَّم‭ ‬في‭ ‬التقويم‭ ‬الهجري،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الأيّام‭ ‬المستحبّ‭ ‬صيامها‭ ‬عند‭ ‬أكثر‭ ‬أهل‭ ‬العلم،‭ ‬وقد‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأحاديث‭ ‬التي‭ ‬تذكر‭ ‬فضل‭ ‬يوم‭ ‬عاشوراء‭ ‬وأجر‭ ‬صيامه‭. ‬وكان‭ ‬السّبب‭ ‬الرّئيس‭ ‬وراء‭ ‬تشريع‭ ‬صيام‭ ‬يوم‭ ‬عاشوراء‭ ‬هو‭ ‬أنّ‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬قد‭ ‬نجّى‭ ‬فيه‭ ‬سيّدنا‭ ‬موسى‭ ‬عليه‭ ‬السّلام‭ ‬وقومه‭ ‬بني‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬بطش‭ ‬فرعون‭ ‬وملئه،‭ ‬فقد‭ ‬روى‭ ‬البخاري‭ ‬ومسلم‭ ‬عن‭ ‬ابن‭ ‬عباس‭ ‬رضي‭ ‬الله‭ ‬عنهما‭ ‬قال‭: (‬قدم‭ ‬النّبي‭ - ‬صلّى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلّم‭ - ‬المدينة‭ ‬فرأى‭ ‬اليهود‭ ‬تصوم‭ ‬يوم‭ ‬عاشوراء،‭ ‬فقال‭: ‬ما‭ ‬هذا؟‭ ‬قالوا‭: ‬هذا‭ ‬يوم‭ ‬صالح،‭ ‬هذا‭ ‬يوم‭ ‬نجّى‭ ‬الله‭ ‬بني‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬عدوّهم،‭ ‬فصامه‭ ‬موسى،‭ ‬فقال‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ ‬صلّى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلّم‭: ‬فأنا‭ ‬أحقّ‭ ‬بموسى‭ ‬منكم،‭ ‬فصامه‭ ‬وأمر‭ ‬بصيامه‭).‬

هذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أمر‭ ‬يوم‭ ‬عاشوراء‭ ‬عند‭ ‬المسلمين،‭ ‬أما‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬السودان‭ ‬النوبي‭ ‬فقد‭ ‬كنا‭ ‬نحتفل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬بالإكثار‭ ‬من‭ ‬الأكل‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬المساء‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يسبق‭ ‬ذلك‭ ‬صيام،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬تشجيع‭ ‬الصغار‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬أكبر‭ ‬كمية‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬الطعام،‭ ‬‮«‬لأن‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يشبع‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬عاشوراء‭ ‬لن‭ ‬يشبع‭ ‬أبداً‮»‬،‭ ‬ولم‭ ‬نكن‭ ‬ونحن‭ ‬صغار‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مثل‭ ‬ذلك‭ ‬التشجيع،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬الطعام‭ ‬الجيد‭ ‬شحيحاً،‭ ‬وكنا‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬أيام‭ ‬وليالي‭ ‬السنة‭ ‬نشكو‭ ‬قلة‭ ‬الطعام‭ ‬فنسمع‭ ‬مثلاً‭ ‬سودانياً‭ ‬شائعاً‭: ‬تأكل‭ ‬زي‭ ‬السوسة‭ ‬والعافية‭ ‬مدسوسة‭. ‬أي‭ ‬أنك‭ ‬تأكل‭ ‬بلا‭ ‬توقف‭ ‬مثل‭ ‬السوس،‭ ‬ولكن‭ ‬هيكلك‭ ‬الهزيل‭ ‬لا‭ ‬يكشف‭ ‬أنك‭ ‬أكول‭ (‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬أثر‭ ‬للعافية‭ ‬وكمال‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬جسمك‭).‬

الغريب‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬العائلات‭ ‬كانت‭ ‬تحمل‭ ‬طعامها‭ ‬وتجلس‭ ‬قرب‭ ‬شاطئ‭ ‬النيل،‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬أي‭ ‬واحد‭ ‬لقمة‭ ‬في‭ ‬فمه‭ ‬تقوم‭ ‬الأم‭ ‬أو‭ ‬كبيرة‭ ‬العائلة‭ ‬بإلقاء‭ ‬بعض‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬النهر،‭ ‬وحتى‭ ‬عندما‭ ‬يتعذر‭ ‬ذهاب‭ ‬العائلة‭ ‬إلى‭ ‬شاطئ‭ ‬النيل‭ ‬كان‭ ‬الطقس‭ ‬الثابت‭ ‬هو‭ ‬رمي‭ ‬فتفوتة‭ ‬طعام‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬النيل‭ ‬قبل‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬الأكل،‭ ‬ويتخلل‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬سباحة‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬النهر،‭ ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬عادة‭ ‬إشعال‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬حبال‭ ‬غليظة‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬أجزاء‭ ‬الساقية‭ (‬الناعورة‭) ‬ويتبارى‭ ‬الصغار‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬ضرب‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭ ‬بتلك‭ ‬الحبال‭ ‬مشتعلة‭ ‬الأطراف‭ ‬وهم‭ ‬يصيحون‭ ‬‮«‬عاشورة‭ ‬فانن‭ ‬تود‭ ‬يوب‭ ‬يوب‮»‬‭.. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الجملة‭ ‬فإن‭ ‬عاشوراء‭ ‬كائن‭ ‬مذكر‭ (‬تود‭ ‬باللغة‭ ‬النوبية‭ ‬تعني‭ ‬ولد‭) ‬وأمه‭ ‬اسمها‭ ‬‮«‬فإنه‮»‬‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬فاطمة‭! ‬أما‭ ‬يوب‭ ‬يوب‭ ‬فهي‭ ‬مفردات‭ ‬عبثية‭ ‬لزوم‭ ‬الدوزنة‭ ‬أي‭ ‬ضبط‭ ‬النغم‭.‬

والشاهد‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬عاشوراء‭ ‬الذي‭ ‬كنا‭ ‬نحتفي‭ ‬به‭ ‬كان‭ ‬طقساً‭ ‬وثنياً‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬النوبي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬النيل‭ ‬ينبوع‭ ‬الخير‭ ‬والخصوبة،‭ ‬ولهذا‭ ‬كان‭ ‬أهلنا‭ ‬يقدمون‭ ‬له‭ ‬اللقمة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬طعامهم‭ ‬‮«‬من‭ ‬باب‭ ‬العرفان‭ ‬بالجميل‮»‬،‭ ‬وحاول‭ ‬أزهريون‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬المنطقة‭ ‬التحدث‭ ‬للناس‭ ‬عن‭ ‬عاشوراء‭ ‬وفضل‭ ‬الصوم‭ ‬فيه،‭ ‬والتخلي‭ ‬عن‭ ‬تقديس‭ ‬النيل‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الليلة‭ ‬المباركة‭ ‬ولكن‭ ‬أهلنا‭ ‬اعتبروهم‭ ‬عيال‭ ‬مدارس‭ ‬‮«‬متفلسفين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬الطقوس‭ ‬السودانية‭ ‬في‭ ‬الليلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬رمضان‭ ‬تبخير‭ ‬البيوت،‭ ‬أي‭ ‬الطواف‭ ‬بالمبخرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أركان‭ ‬البيت،‭ ‬والسبب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الشياطين‭ ‬ستنطلق‭ ‬بنهاية‭ ‬رمضان،‭ ‬والبخور‭ ‬الذي‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬تركيبة‭ ‬معينة‭ ‬‮«‬كفيل‭ ‬بمنعها‭ ‬من‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬البيوت‮»‬،‭ ‬وطبعاً‭ ‬هناك‭ ‬أشخاص‭ ‬يزعمون‭ ‬امتلاك‭ ‬قدرات‭ ‬خارقة‭ ‬يتولون‭ ‬تحديد‭ ‬عناصر‭ ‬البخور‭ ‬التي‭ ‬تمنع‭ ‬تسلل‭ ‬الشياطين‭ ‬إلى‭ ‬البيوت،‭ ‬وذات‭ ‬عام‭ ‬قلت‭ ‬لأمي‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬خوف‭ ‬من‭ ‬الشيطان‭ ‬الذي‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬شق‭ ‬الجدار،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬ذاك‭ ‬الذي‭ ‬يتسلل‭ ‬إلى‭ ‬النفوس‭ ‬ويقيم‭ ‬داخلها،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬الأولى‭ ‬بالبخور‭ ‬الذي‭ ‬يعطي‭ ‬حصانة‭ ‬ومناعة‭ ‬ضد‭ ‬الشيطان‭ ‬هم‭ ‬البشر،‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬منها‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬اعتبرت‭ ‬كلامي‭ ‬هذا‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الشيطان‭ ‬تسلل‭ ‬إلى‭ ‬قلبي،‭ ‬ولفتني‭ ‬ببطانية‭ ‬من‭ ‬مخلفات‭ ‬الجيش‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬السودان‭ ‬غازياً‭ ‬عام‭ ‬1899م‭ ‬ووضعت‭ ‬المبخر‭ ‬بين‭ ‬ساقي‭. ‬ومن‭ ‬فرط‭ ‬التعرق،‭ ‬فقدت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬سوائل‭ ‬جسمي‭ ‬ولكنها‭ ‬اعتبرت‭ ‬ذلك‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الشيطان‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬جسمي‭ ‬فأعدت‭ ‬لنا‭ ‬رزاً‭ ‬باللبن،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الوجبات‭ ‬الفاخرة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬نتعاطاها‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬السحور‭ ‬في‭ ‬رمضان‭.‬

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