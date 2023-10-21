المدرب المواطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬المدرب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬لتأتي‭ ‬لولا‭ ‬الطموح‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه،‭ ‬ورغبته‭ ‬في‭ ‬العطاء‭ ‬لتخليد‭ ‬اسمه،‭ ‬وجعله‭ ‬علامة‭ ‬فارقة،‭ ‬ولأنهم‭ (‬حاربوا‭) ‬اولا‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬المحلية‭ ‬وتسلحوا‭ ‬بعلم‭ ‬التدريب،‭ ‬ولم‭ ‬يتملكهم‭ ‬اي‭ ‬خوف‭ ‬حين‭ ‬يتم‭ ‬طلبهم‭ ‬من‭ ‬نواد‭ ‬خارجية،‭ ‬فالنجاح‭ ‬يتطلب‭ ‬قوة‭ ‬الارادة‭ ‬ولا‭ ‬يخيفه‭ ‬سلاح‭ ‬الإقالة‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬اختار‭ ‬طريق‭ ‬الاحتراف‭.‬





} وتاج‭ ‬وعيسى‭ ‬سارا‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬اختطه‭ ‬مدربون‭ ‬آخرون،‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الكابتن‭ ‬سلمان‭ ‬شريدة‭ ‬وسار‭ ‬آخرون‭ ‬حذوه،‭ ‬وطبعا‭ ‬فإنه‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬أخرى‭ ‬نهج‭ ‬مدربون‭ ‬بحرينيين‭ ‬ذات‭ ‬النهج؛‭ ‬بل‭ ‬سبقوا‭ ‬مدربي‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬راسهم‭ ‬نبيل‭ ‬طه‭ ‬والعنزور‭ (‬كرة‭ ‬يد‭) ‬وسلمان‭ ‬رمضان‭ (‬كرة‭ ‬سلة‭)‬،‭ ‬وغيرهم‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬تتسع‭ ‬هذه‭ ‬المساحة‭ ‬للإشارة‭ ‬إليهم‭.‬





} ‭ ‬وأعتقد‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬اختاروا‭ ‬احتراف‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬تملكتهم‭ ‬الجرأة؛‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خوف‭ ‬فقدان‭ ‬الوظيفة‭ ‬المحلية،‭ ‬باعتبار‭ ‬قراءتهم‭ ‬جيدا‭ ‬لعواقب‭ ‬الاحتراف،‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬حالاتها‭ (‬التفنيش‭) ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬قوة‭ ‬الإرادة‭ ‬وعدم‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬المستقبل؛‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬ظلوا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدرب‭ ‬لا‭ ‬يخوفهم‭ ‬الفشل،‭ ‬وأعتقد‭ ‬ان‭ ‬الحوادث‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن؛‭ ‬فيتنقل‭ ‬المدربون‭ ‬من‭ ‬ناد‭ ‬إلى‭ ‬ناد‭ ‬ومن‭ ‬بلد‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ !‬





} ‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬عيسى‭ ‬وتاج‭ ‬اعتقد‭ ‬انهما‭ ‬أخلصا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬عملهما‭ ‬كمساعدين‭ ‬للأجنبي؛‭ ‬فالأخير‭ ‬لا‭ ‬يأمن‭ ‬كثيرا‭ ‬للوطني‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬المحلي‭ ‬ظنا‭ ‬منه‭ ‬انه‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬ضربه‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الحزام‭ ‬وهو‭ ‬ظن‭ ‬لا‭ ‬يأتي‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يثقون‭ ‬بانفسهم،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬البحريني‭ ‬فإنه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬الافادة‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬مما‭ ‬لدى‭ ‬الاجنبي‭ ‬من‭ ‬علم‭!‬





} ‭ ‬وعلى‭ ‬اية‭ ‬حال‭ ‬فإن‭ ‬عنصر‭ ‬النجاح‭ ‬لأي‭ ‬مدرب‭ ‬هو‭ ‬الثقة‭ ‬فيمن‭ ‬يعلوه‭ ‬في‭ ‬المنصب‭ ‬التدريبي‭ ‬والا‭ ‬يشعره‭ ‬بأنه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬الاطاحة‭ ‬به‭ ‬ولا‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬كفاءته‭ ‬او‭ ‬شأنه،‭ ‬وبالذات‭ ‬ان‭ ‬المثل‭ ‬الشعبي‭ ‬يقول‭ (‬انت‭ ‬تأكل‭ ‬التمر‭ ‬وغيرك‭ ‬يعد‭ ‬الطعام‭)‬؛‭ ‬ولذا‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬المحلي‭ ‬يفترض‭ ‬الا‭ ‬يشعر‭ ‬اي‭ ‬طرف‭ (‬المدرب‭ ‬ومساعده‭) ‬ان‭ ‬ايا‭ ‬منهما‭ ‬يعمل‭ ‬ضد‭ ‬صاحبه‭ ‬ليكون‭ ‬النجاح‭ ‬سالكا‭.‬