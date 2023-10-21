Saturday, 21 October 2023 11:07 GMT

((من البحرين.. هنا غزة.. هنا فلسطين))

10/21/2023 1:32:35 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حينما‭ ‬تعرضت‭ ‬مصر‭ ‬للعدوان‭ ‬الثلاثي‭ ‬1956،‭ ‬وتعطل‭ ‬الإرسال‭ ‬في‭ ‬الإذاعة‭ ‬المصرية،‭ ‬انطلقت‭ ‬الإذاعة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬اللحظة‭ ‬بالنداء‭ ‬الشهير‭: (‬من‭ ‬دمشق‭.. ‬هنا‭ ‬القاهرة‭)‬،‭ ‬وتحولت‭ ‬الإذاعة‭ ‬السورية‭ ‬إلى‭ ‬إذاعة‭ ‬مصرية،‭ ‬لتأكيد‭ ‬التضامن‭ ‬العربي‭ ‬الواحد‭.‬

واليوم‭ ‬تؤكد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬النداء‭ ‬العروبي‭: (‬من‭ ‬البحرين‭.. ‬هنا‭ ‬غزة‭.. ‬هنا‭ ‬فلسطين‭).. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الذي‭ ‬أعلنته‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لمناصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬ودعوة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭.‬

ليس‭ ‬وحدهما‭ ‬البرنامج‭ ‬التلفزيوني‭ ‬وحملة‭ ‬التبرعات‭ ‬اللذان‭ ‬أكدا‭ ‬تضامن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬فهناك‭ ‬منظومة‭ ‬بحرينية‭ ‬شاملة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬أبرزت‭ ‬التضامن‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.. ‬وليست‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تعلن‭ ‬فيها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬موقفها‭ ‬الثابت‭ ‬والراسخ‭.. ‬ولكنه‭ ‬موقف‭ ‬تاريخي،‭ ‬مستمر‭ ‬ومتواصل،‭ ‬للأولوية‭ ‬الكبرى‭ ‬لدى‭ ‬السياسة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬العربية‭ ‬الأولى،‭ ‬وهي‭ ‬فلسطين‭.‬

مساء‭ ‬أمس‭ ‬تشرفت‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬التلفزيوني‭ ‬البحريني،‭ ‬مع‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وعندما‭ ‬سألني‭ ‬المذيع‭: ‬كيف‭ ‬تقرأ‭ ‬زيارات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مؤخرا‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وجمهورية‭ ‬إيطاليا‭ ‬والفاتيكان،‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تغفل‭ ‬عن‭ ‬التضامن‭ ‬الإنساني‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني؟‭ ‬أجبت‭ ‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬قائد‭ ‬إنساني‭ ‬حكيم،‭ ‬يحمل‭ ‬تطلعات‭ ‬بلاده‭ ‬وهموم‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬والقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬معا،‭ ‬وإن‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬جاء‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬أجندة‭ ‬اللقاءات‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬الإشارة‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أيده‭ ‬الله،‭ ‬ما‭ ‬إن‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬بحفظ‭ ‬الله‭ ‬ورعايته‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حمل‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬زياراته‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وجمهورية‭ ‬إيطاليا‭ ‬والفاتيكان،‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الآسيوية،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬ثم‭ ‬أعقبها‭ ‬مباشرة‭ ‬مشاركة‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة،‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬لبحث‭ ‬التطورات‭ ‬ومستقبل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعملية‭ ‬السلام‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬تجلت‭ ‬بكل‭ ‬وضوح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬د‭. ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية،‭ ‬والإسلامية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬تحركات‭ ‬سفراء‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬ومشاركات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬التي‭ ‬تكاملت‭ ‬مع‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وحينما‭ ‬سألني‭ ‬المذيع‭: ‬كيف‭ ‬تصف‭ ‬الهبّة‭ ‬الشعبية‭ ‬البحرينية‭ ‬تجاه‭ ‬نصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني؟‭ ‬أجبت‭ ‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشرف‭ ‬الداعم‭ ‬لفلسطين‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬وهو‭ ‬مسكون‭ ‬في‭ ‬وجدان‭ ‬وفكر‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني،‭ ‬وأن‭ ‬اهتمام‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬واضح‭ ‬وصريح‭.. ‬لا‭ ‬حياد‭ ‬عنه،‭ ‬ولا‭ ‬مزايدة‭ ‬فيه‭.. ‬وقد‭ ‬تعددت‭ ‬أشكال‭ ‬التضامن‭ ‬الشعبي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الوقفات‭ ‬التضامنية،‭ ‬القانونية‭ ‬والحضارية،‭ ‬بجانب‭ ‬مواقف‭ ‬وبيانات‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬وغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬وجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬والصحافة‭ ‬ومنصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ومبادرة‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬دعاء‭ ‬القنوت‭ ‬في‭ ‬الصلوات‭ ‬الخمس‭ ‬وفي‭ ‬خطب‭ ‬الجمعة،‭ ‬وفي‭ ‬المساهمة‭ ‬والتبرع‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات،‭ ‬والشباب‭ ‬والصغار،‭ ‬وفي‭ ‬مبادرة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬تخصيص‭ ‬أرباحها‭ ‬لدعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬غزة‭.. ‬وغيرها‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التضامن‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الأخلاق‭ ‬النبيلة‭ ‬والأصيلة‭ ‬لدى‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭.‬

تبقى‭ ‬نقطة‭ ‬أخيرة،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إليها،‭ ‬وهي‭ ‬أن‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الإنسانية‭ ‬والخيرية‭ ‬والإغاثية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الرؤية‭ ‬التنموية‭ ‬عند‭ ‬تقديم‭ ‬العون‭ ‬والمساعدات‭ ‬والتبرعات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬مشاريع‭ ‬تعليمية‭ ‬وصحية‭ ‬واجتماعية،‭ ‬لأنها‭ ‬تدرك‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬بناء‭ ‬الإنسان‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬التنمية،‭ ‬وليس‭ ‬تقديم‭ ‬المال‭ ‬فقط‭.. ‬وهنا‭ ‬وجب‭ ‬الشكر‭ ‬والإشادة‭ ‬بجهود‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬الإنسانية،‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬بكل‭ ‬تميز‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬التوجيهات‭ ‬والرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

بالأمس‭ ‬واليوم‭ ‬وغدا‭.. ‬ودائما‭ ‬وأبدا‭.. ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبا،‭ ‬مع‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭.. ‬والجميع‭ ‬يصدح‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬من‭ ‬البحرين‭.. ‬هنا‭ ‬غزة‭.. ‬هنا‭ ‬فلسطين‮»‬‭.‬

MENAFN21102023000055011008ID1107279647

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث