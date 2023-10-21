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رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن الصحفي شريك حياتها

10/21/2023 1:32:35 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيطالية‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭ (‬46‭ ‬عاما‭) ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬انفصالها‭ ‬عن‭ ‬شريك‭ ‬حياتها‭ ‬الصحفي‭ ‬التلفزيوني‭ ‬أندريا‭ ‬جيامبرونو‭ ‬الذي‭ ‬أنجبت‭ ‬منه‭ ‬طفلتها‭ ‬الوحيدة‭ ‬جينيفرا‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭. ‬

وكتبت‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬نشرتها‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مرفقة‭ ‬بصورة‭ ‬سلفي‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬تظهر‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬جيامبرونو‭ ‬وطفلتهما،‭ ‬‮«‬علاقتي‭ ‬بأندريا‭ ‬جيامبرونو‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬حوالي‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬انتهت‭... ‬لقد‭ ‬تباعدت‭ ‬مساراتنا‭ ‬منذ‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬وحان‭ ‬الوقت‭ ‬لنأخذ‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‮»‬‭. ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬بث‭ ‬تصريحات‭ ‬لأندريا‭ ‬جيامبرونو‭ (‬42‭ ‬عاما‭) ‬سجلت‭ ‬بدون‭ ‬علمه‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬ريت‭ ‬4‭ ‬الخاصة‭. ‬نشرت‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والخميس‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ساخر‭ ‬لشبكة‭ ‬كانالي‭ ‬5،‭ ‬وهي‭ ‬قناة‭ ‬أخرى‭ ‬تابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬ميدياست‭ ‬التابعة‭ ‬لعائلة‭ ‬برلوسكوني‭. ‬

وفي‭ ‬التسجيل‭ ‬الذي‭ ‬بث‭ ‬مساء‭ ‬الخميس،‭ ‬يقول‭ ‬الصحفي‭ ‬لزميلة‭ ‬له‭: ‬‮«‬ما‭ ‬اسمك؟‭ ‬نحن‭ ‬نعرف‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض؟‭ ‬أين‭ ‬رأيتك‭ ‬من‭ ‬قبل؟‭ ‬هل‭ ‬كنت‭ ‬سكرانا؟‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف،‭ ‬‮«‬كيف‭ ‬يا‭ ‬عزيزتي؟‭ ‬تعلمين‭ ‬أنه‭ ‬بيني‭ ‬وبين‭ ‬ XXX ‭ (‬تم‭ ‬حجب‭ ‬الاسم‭) ‬علاقة؟‭ ‬كل‭ ‬شركة‭ ‬ميدياست‭ ‬تعرف‭ ‬ذلك‭ ‬والآن‭ ‬انت‭ ‬أيضا،‭ ‬لكننا‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬ثالثة‭. ‬

هل‭ ‬تريدين‭ ‬أن‭ ‬تكوني‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬الخاص‭ ‬بنا،‭ ‬هل‭ ‬هذا‭ ‬يروق‭ ‬لك؟‮»‬‭. ‬

أثارت‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬ضجة‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيطالية‭ ‬وعلى‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ما‭ ‬خلق‭ ‬وضعا‭ ‬محرجا‭ ‬للزعيمة‭ ‬المحافظة‭ ‬المتشددة‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬السلطة‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬وقدمت‭ ‬نفسها‭ ‬خلال‭ ‬حملتها‭ ‬الانتخابية‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬أم‭ ‬مسيحية‮»‬‭. ‬

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