رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن الصحفي شريك حياتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني (46 عاما) صباح أمس الجمعة انفصالها عن شريك حياتها الصحفي التلفزيوني أندريا جيامبرونو الذي أنجبت منه طفلتها الوحيدة جينيفرا البالغة من العمر سبع سنوات.
وكتبت في رسالة نشرتها على شبكات التواصل الاجتماعي مرفقة بصورة سلفي تعود الى عدة سنوات تظهر فيها مع جيامبرونو وطفلتهما، «علاقتي بأندريا جيامبرونو التي استمرت حوالي عشر سنوات، انتهت... لقد تباعدت مساراتنا منذ بعض الوقت وحان الوقت لنأخذ ذلك في الاعتبار».
يأتي ذلك بعد بث تصريحات لأندريا جيامبرونو (42 عاما) سجلت بدون علمه على هامش البرنامج الذي يقدمه على شبكة ريت 4 الخاصة. نشرت هذه التصريحات الثلاثاء والخميس في برنامج ساخر لشبكة كانالي 5، وهي قناة أخرى تابعة لمجموعة ميدياست التابعة لعائلة برلوسكوني.
وفي التسجيل الذي بث مساء الخميس، يقول الصحفي لزميلة له: «ما اسمك؟ نحن نعرف بعضنا البعض؟ أين رأيتك من قبل؟ هل كنت سكرانا؟» قبل أن يضيف، «كيف يا عزيزتي؟ تعلمين أنه بيني وبين XXX (تم حجب الاسم) علاقة؟ كل شركة ميدياست تعرف ذلك والآن انت أيضا، لكننا نبحث عن مشاركة ثالثة.
هل تريدين أن تكوني جزءا من فريق العمل الخاص بنا، هل هذا يروق لك؟».
أثارت هذه التصريحات ضجة في وسائل الإعلام الإيطالية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ما خلق وضعا محرجا للزعيمة المحافظة المتشددة التي تتولى السلطة منذ سنة وقدمت نفسها خلال حملتها الانتخابية على أنها «أم مسيحية».
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