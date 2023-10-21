MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بيرو تفرض عقوبات قاسية على سارقي الهواتف

قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بيرو‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬قاسية‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يسرق‭ ‬هاتفا‭ ‬محمولا،‭ ‬تتضمن‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قتل‭ ‬السارق‭ ‬شخصا‭ ‬ما‭ ‬أثناء‭ ‬سرقة‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭. ‬ودخلت‭ ‬التغييرات‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬التي‭ ‬وافق‭ ‬عليها‭ ‬الكونجرس‭ ‬مؤخرا،‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬في‭ ‬بيرو‭ ‬يتضمن‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬لسرقة‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة،‭ ‬لكن‭ ‬السلطات‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬قررت‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لاحظت‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدل‭ ‬سرقة‭ ‬الأجهزة‭ ‬المحمولة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭. ‬وخلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬سرقة‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬هاتف‭ ‬محمول،‭ ‬وفقا‭ ‬لهيئة‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬جهاز‭ ‬تعرض‭ ‬للسرقة‭ ‬يوميا‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬فيسنتي‭ ‬روميرو‭ ‬إن‭ ‬العقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬ستبعث‭ ‬‮«‬تحذيرا‭ ‬واضحا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يسرقون‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‮»‬‭. ‬هناك‭ ‬11‭ ‬جريمة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬يعاقب‭ ‬عليها‭ ‬القانون‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬في‭ ‬بيرو،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قتل‭ ‬النساء‭ ‬واختطاف‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬والاستغلال‭ ‬الجنسي‭ ‬للقاصرين،‭ ‬وفق‭ ‬أسوشييتد‭ ‬برس‭.‬