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لوحة لرينيه ماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو

10/21/2023 1:32:33 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيعت‭ ‬لقاء‭ ‬11‭.‬117‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬أقيم‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬لوحة‭ ‬للرسّام‭ ‬البلجيكي‭ ‬الشهير‭ ‬رينيه‭ ‬ماغريت‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1955‭ ‬وتحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬فالس‭ ‬إيزيتاسيون‮»‬،‭ ‬وتُعرض‭ ‬للمرة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬دار‭ ‬‮«‬سوذبيز‮»‬‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الثمن‭ ‬الذي‭ ‬دُفع‭ ‬لقاء‭ ‬لوحة‭ ‬سيّد‭ ‬السريّالية‭ ‬البلجيكي‭ ‬جاء‭ ‬دون‭ ‬قيمة‭ ‬تخمينها‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭. ‬وتمثّل‭ ‬اللوحة‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬حقبة‭ ‬يفضّلها‭ ‬هواة‭ ‬الجمع‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬ماغريت‭ ‬اثنتين‭ ‬من‭ ‬تفاحات‭ ‬الرسام‭ ‬الشهيرة‭ ‬ترتديان‭ ‬قناع‭ ‬ذئب‭ ‬وتندمجان‭ ‬في‭ ‬ظلال‭ ‬الليل،‭ ‬في‭ ‬تباين‭ ‬بديع‭ ‬مع‭ ‬السماء‭ ‬الزرقاء‭ ‬التي‭ ‬تنتشر‭ ‬فيها‭ ‬السحب‭. ‬وتشكّل‭ ‬‮«‬لا‭ ‬فالس‭ ‬إيزيتاسيون‮»‬‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬لوحات‭ ‬زيتية،‭ ‬وهي‭ ‬الثانية‭ ‬فحسب‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬تُطرح‭ ‬في‭ ‬مزاد‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬بيعت‭ ‬اللوحة‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬لقاء‭ ‬5‭.‬3‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭.‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭). ‬وخلال‭ ‬المزاد‭ ‬نفسه‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬باعت‭ ‬‮«‬سوذبيز‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬أعمال‭ ‬حداثية‭ ‬أخرى،‭ ‬أبرزها‭ ‬لكوبكا‭ ‬ولوسيو‭ ‬فونتانا‭ ‬وكلين‭ ‬وإيليون،‭ ‬بمبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬قدره‭ ‬نحو‭ ‬37‭.‬89‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭. ‬

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