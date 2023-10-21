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فـرنـسـا.. الـتـعـرف على جثة رجل وجد مشنوقا على أنها لـلـمـمثل مروان بيريني

10/21/2023 1:32:32 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعرف‭ ‬القضاء‭ ‬الفرنسي‭ ‬رسميا‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬مروان‭ ‬بيريني،‭ ‬أحد‭ ‬ممثلي‭ ‬مسلسل Plus belle la vie ،‭ ‬ بعد‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬اختفائه‭.

أكدت‭ ‬تحاليل‭ ‬جينية‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬عثر‭ ‬عليها‭ ‬لرجل‭ ‬مشنوق‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬بوجوليه‭ (‬وسط‭ ‬فرنسا‭)‬،‭ ‬أنها‭ ‬تعود‭ ‬بالفعل‭ ‬لمروان‭ ‬بيريني،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬مدعية‭ ‬فيلفرانش‭ ‬سور‭ ‬سون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬حقيبة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أوراق‭ ‬الممثل،‭ ‬المعروف‭ ‬بلعب‭ ‬دور‭ ‬المحامي‭ ‬عبد‭ ‬الفضالة‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2009‭ ‬و2022،‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬غير‭ ‬مأهولة‭ ‬في‭ ‬كورسيل‭ ‬أون‭ ‬بوجوليه‭. ‬

وأوضحت‭ ‬المدعية‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬للتشريح‭ ‬‮«‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الموت‭ ‬شنقا‮»‬‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحقيقات‭ ‬مستمرة‮»‬‭. ‬

في‭ ‬أغسطس،‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬أولي‭ ‬في‭ ‬‮«‬اختفاء‭ ‬مثير‭ ‬للقلق‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يُعرف‭ ‬شيء‭ ‬عن‭ ‬الممثل‭ ‬بعد‭ ‬حادث‭ ‬سير‭ ‬يحتمل‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬ضالعا‭ ‬فيه‭.‬

مساء‭ ‬3‭ ‬أغسطس،‭ ‬صدمت‭ ‬سيارة‭ ‬امرأة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬37‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬ماكون‭ (‬وسط‭ ‬فرنسا‭) ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ملهى‭ ‬ليلي‭. ‬عانت‭ ‬من‭ ‬كسور‭ ‬متعددة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬عجز‭ ‬كامل‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬مدة‭ ‬28‭ ‬يوما‭. ‬ولاذ‭ ‬سائق‭ ‬السيارة‭ ‬بالفرار‭. ‬

بعد‭ ‬يومين‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬رباعية‭ ‬الدفع‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تكون‭ ‬متطابقة‭ ‬مع‭ ‬السيارة‭ ‬الضالعة‭ ‬في‭ ‬الحادث‮»‬‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬فلوري،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬15‭ ‬كلم‭ ‬جنوبا‭. ‬

بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الملف‭ ‬فإن‭ ‬السيارة‭ ‬تخص‭ ‬مروان‭ ‬بيريني‭ ‬المقيم‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬هناك‭. ‬

كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬تصوير‭ ‬مسلسل «Plus belle la vie» ‭ ‬ من‭ ‬دون‭ ‬مروان‭ ‬بيريني‭. ‬وسيستأنف‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬إيذانا‭ ‬بعودة‭ ‬أطول‭ ‬مسلسل‭ ‬تلفزيوني‭ ‬تم‭ ‬إنتاجه‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬بث‭ ‬الحلقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬فرانس‭ ‬3‭. ‬

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