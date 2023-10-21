فـرنـسـا.. الـتـعـرف على جثة رجل وجد مشنوقا على أنها لـلـمـمثل مروان بيريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تعرف القضاء الفرنسي رسميا على جثة مروان بيريني، أحد ممثلي مسلسل Plus belle la vie ، بعد مرور أكثر من شهرين على اختفائه.
أكدت تحاليل جينية أجريت على جثة عثر عليها لرجل مشنوق الأسبوع الماضي في بوجوليه (وسط فرنسا)، أنها تعود بالفعل لمروان بيريني، حسبما أعلنت مدعية فيلفرانش سور سون في بيان وصل إلى فرانس برس.
تم العثور على حقيبة تحتوي على أوراق الممثل، المعروف بلعب دور المحامي عبد الفضالة في المسلسل بين عامي 2009 و2022، في 12 أكتوبر في مزرعة غير مأهولة في كورسيل أون بوجوليه.
وأوضحت المدعية أن النتائج الأولية للتشريح «تتوافق مع الموت شنقا» مشيرة إلى أن «التحقيقات مستمرة».
في أغسطس، فتح تحقيق أولي في «اختفاء مثير للقلق» حيث لم يُعرف شيء عن الممثل بعد حادث سير يحتمل أنه كان ضالعا فيه.
مساء 3 أغسطس، صدمت سيارة امرأة تبلغ من العمر 37 عاما في ماكون (وسط فرنسا) بالقرب من ملهى ليلي. عانت من كسور متعددة أدت إلى عجز كامل عن العمل مدة 28 يوما. ولاذ سائق السيارة بالفرار.
بعد يومين عثر على سيارة رباعية الدفع «قد تكون متطابقة مع السيارة الضالعة في الحادث» في بلدة فلوري، على بعد حوالي 15 كلم جنوبا.
بحسب مصادر قريبة من الملف فإن السيارة تخص مروان بيريني المقيم بالقرب من هناك.
كان من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل «Plus belle la vie» من دون مروان بيريني. وسيستأنف في نهاية أكتوبر إيذانا بعودة أطول مسلسل تلفزيوني تم إنتاجه في فرنسا على الإطلاق، بعد أقل من سنة على بث الحلقة الأخيرة على قناة فرانس 3.
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