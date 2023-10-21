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طرح صحيفة ((ذي تلجراف)) البريطانية للبيع

10/21/2023 1:32:30 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طُرحت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬ديلي‭ ‬تلجراف‮»‬‭ ‬الإعلامية‭ ‬البريطانية،‭ ‬إحدى‭ ‬الصحف‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬والمملوكة‭ ‬لعائلة‭ ‬باركلي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬للبيع‭ ‬أمس‭ ‬لسداد‭ ‬ديون‭ ‬ضخمة،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬شراة‭ ‬محتملين‭ ‬عدة‭. ‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬أصدرته‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬تلجراف‭ ‬ميديا‭ ‬جروب‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركتين‭ ‬الأم‭ ‬لمجموعة‭ ‬تلجراف‭ ‬ميديا‭ ‬جروب‭ ‬ومجلة‭ ‬ذي‭ ‬سبيكتايتور،‭ ‬يعلنان‭ ‬أن‭ ‬مستشاريهما‭ ‬سيطلقون‭ (‬الجمعة‭) ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬هاتين‭ ‬المؤسستين‮»‬‭. ‬

ويدير‭ ‬مصرف‭ ‬جولدمان‭ ‬ساكس‭ ‬هذه‭ ‬العملية،‭ ‬بحسب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬البريطانية‭. ‬

في‭ ‬يونيو،‭ ‬أشار‭ ‬مصرف‭ ‬لويدز‭ ‬البريطاني‭ ‬وبنك‭ ‬أوف‭ ‬اسكتلند‭ ‬التابع‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬أنهما‭ ‬يعتزمان‭ ‬طرح‭ ‬المجموعة‭ ‬للبيع‭ ‬لسداد‭ ‬الديون‭ ‬المتوجبة‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬حاولت‭ ‬عائلة‭ ‬باركلي،‭ ‬دون‭ ‬جدوى،‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لسداد‭ ‬ديون‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬نحو‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬واستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضاً‭ ‬‮«‬صنداي‭ ‬تلجراف‮»‬‭ ‬ومجلة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬سبيكتايتور‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بريطانية‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مطّلع‭ ‬على‭ ‬الملف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬مجموعة‭ ‬أكسل‭ ‬سبرينجر‭ ‬الإعلامية،‭ ‬أكبر‭ ‬ناشر‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬والتي‭ ‬تملك‭ ‬صحيفة‭ ‬بيلد،‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشراة‭ ‬المحتملين،‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬منافسة‭ ‬صحيفة‭ ‬التلجراف‭ ‬ DGMT ، الشركة‭ ‬الأم‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬دايلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬اليمينية‭ ‬الواسعة‭ ‬الانتشار‭. ‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬محللين‭ ‬قولهم‭ ‬إن‭ ‬بيع‭ ‬أصول‭ ‬التلجراف‭ ‬قد‭ ‬يجلب‭ ‬حوالي‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭. ‬

وقام‭ ‬مصرف‭ ‬لويدز‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬بتعيين‭ ‬حراس‭ ‬قضائيين،‭ ‬بينما‭ ‬استمرت‭ ‬أنشطة‭ ‬النشر‭ ‬كالمعتاد‭.

واشترى‭ ‬الأخوان‭ ‬التوأمان‭ ‬فريدريك‭ ‬وديفيد‭ ‬باركلي‭ ‬منشورات‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬تلجراف‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬مقابل‭ ‬665‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭. ‬

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