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الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تستقبل التبرعات لغزة

10/21/2023 1:28:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، إن هناك إقبالاً من مختلف المحافظات على التبرعات النقدية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وأضاف الداوود في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، أن أحد الأشخاص تبرع بالأمس بمبلغ 50 ألف دينار نقداً.
ويشار إلى أن شركة البريد الأردني، كانت قد أعلنت عن حملة للتبرعات النقدية والعينية المجانية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تطبيق "أي فواتيركم".

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