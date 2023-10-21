أردوغان يدعو إسرائيل لوقف عملياتها التي تصل حد التطهير العرقي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالبته الحكومة الإسرائيلية بوقف عملياتها التي تصل حد التطهير العرقي فورا.
وعلى حسابه في منصة "إكس"، اليوم الجمعة، طالب الرئيس التركي الحكومة الإسرائيلية بعدم توسعة عملياتها التي تستهدف من خلالها المدنيين في غزة .
وأضاف: "من الواضح أن قتل الأطفال والنساء والمدنيين في غزة وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس لن يساهم في ضمان الأمن".
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