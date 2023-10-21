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أردوغان يدعو إسرائيل لوقف عملياتها التي تصل حد التطهير العرقي

10/21/2023 1:28:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالبته الحكومة الإسرائيلية بوقف عملياتها التي تصل حد التطهير العرقي فورا.


وعلى حسابه في منصة "إكس"، اليوم الجمعة، طالب الرئيس التركي الحكومة الإسرائيلية بعدم توسعة عملياتها التي تستهدف من خلالها المدنيين في غزة .
وأضاف: "من الواضح أن قتل الأطفال والنساء والمدنيين في غزة وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس لن يساهم في ضمان الأمن".

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