حزب الله : مقتل 3 جنود إسرائيليين بهجومين

حزب الله : مقتل 3 جنود إسرائيليين بهجومين
التاريخ
10/21/2023 1:28:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر في حزب الله ، ان هجمات الحزب تسببت في وقوع 3 قتلى و4 جرحى إسرائيليين ، وذلك في الهجومين على قوة عسكرية إسرائيلية في "نطوعاه" وقرب "برانيت".
يأتي هذا في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 7 إصابات بين قتيل وجريح إسرائيليين في الهجومين.
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