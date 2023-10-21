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حزب الله : مقتل 3 جنود إسرائيليين بهجومين

10/21/2023 1:28:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر في حزب الله ، ان هجمات الحزب تسببت في وقوع 3 قتلى و4 جرحى إسرائيليين ، وذلك في الهجومين على قوة عسكرية إسرائيلية في "نطوعاه" وقرب "برانيت".
يأتي هذا في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 7 إصابات بين قتيل وجريح إسرائيليين في الهجومين.

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