جيش الاحتلال : الغزو البري سيؤدي لعدد كبير من الضحايا بيننا

جيش الاحتلال : الغزو البري سيؤدي لعدد كبير من الضحايا بيننا
التاريخ
10/21/2023 1:28:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية ان جيش الاحتلال ابلغ المجلس الحربي أن الغزو البري لقطاع غزة سيؤدي إلى عدد كبير من الضحايا بين الجنود والرهائن الإسرائيليين.
وبين الجيش للمجلس الحربي أن إكمال خطة الحرب في غزة قد تستغرق عامًا.
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