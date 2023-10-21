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جيش الاحتلال : الغزو البري سيؤدي لعدد كبير من الضحايا بيننا

10/21/2023 1:28:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية ان جيش الاحتلال ابلغ المجلس الحربي أن الغزو البري لقطاع غزة سيؤدي إلى عدد كبير من الضحايا بين الجنود والرهائن الإسرائيليين.
وبين الجيش للمجلس الحربي أن إكمال خطة الحرب في غزة قد تستغرق عامًا.

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