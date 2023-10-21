تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت
التاريخ
10/21/2023 1:28:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - إرتفاع قليل على درجات الحرارة، الاجواء معتدلة في اغلب المناطق، وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة .
ليـــلاً: الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.
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