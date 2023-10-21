تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم السبت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الاجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، والرياح شرقية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الارصاد في نشرتها اليومية إن الاجواء ليلا لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
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