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رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: قصف إسرائيل هدم 5500 مبنى سكني بصورة كلية

10/21/2023 1:28:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف عن تهدم 5 آلاف و500 مبنى سكني بصورة كلية في غزة كانت تضم 14 ألفا و200 وحدة سكنية جراء القصف الذي تشنه إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.


وأضاف سلامة أن نحو 133 ألفا و370 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي منها 10 آلاف و127 وحدة سكنية غير صالحة للسكن. إضافة إلى 62 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة والخدمية، وفق صحيفة قدس برس.

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