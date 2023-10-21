رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: قصف إسرائيل هدم 5500 مبنى سكني بصورة كلية

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف عن تهدم 5 آلاف و500 مبنى سكني بصورة كلية في غزة كانت تضم 14 ألفا و200 وحدة سكنية جراء القصف الذي تشنه إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأضاف سلامة أن نحو 133 ألفا و370 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي منها 10 آلاف و127 وحدة سكنية غير صالحة للسكن. إضافة إلى 62 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة والخدمية، وفق صحيفة قدس برس.
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