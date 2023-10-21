الأونروا: إسرائيل طلبت إخلاء 5 مدارس من النازحين في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر في غزة، اليوم السبت، بأن وكالة "الأونروا"، طالبت بإخلاء خمسة مدارس تابعة لها من الفلسطينيين الذين يحتمون داخلها.
وقالت "الأونروا" في بيان إن إسرائيل طلبت منها إخلاء خمس مدارس، مضيفة "لقد أبلغتنا إسرائيل بضرورة إخلاء هذه البنى التحتية في أسرع وقت ممكن".
وأعربت الوكالة الأممية عن أسفها قائلة "لقد فعلنا ما في وسعنا للاحتجاج ورفض هذا القرار، لكن الخلاصة هي أنه من الآن فصاعدا لم تعد بنانا التحتية آمنة"، داعية إلى إخلاء "فوري".
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