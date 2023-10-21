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الأونروا: إسرائيل طلبت إخلاء 5 مدارس من النازحين في غزة

10/21/2023 1:28:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر في غزة، اليوم السبت، بأن وكالة "الأونروا"، طالبت بإخلاء خمسة مدارس تابعة لها من الفلسطينيين الذين يحتمون داخلها.
وقالت "الأونروا" في بيان إن إسرائيل طلبت منها إخلاء خمس مدارس، مضيفة "لقد أبلغتنا إسرائيل بضرورة إخلاء هذه البنى التحتية في أسرع وقت ممكن".
وأعربت الوكالة الأممية عن أسفها قائلة "لقد فعلنا ما في وسعنا للاحتجاج ورفض هذا القرار، لكن الخلاصة هي أنه من الآن فصاعدا لم تعد بنانا التحتية آمنة"، داعية إلى إخلاء "فوري".




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