Saturday, 21 October 2023 11:05 GMT

بايدن يتحدث عن موعد الاجتياح البري

10/21/2023 1:28:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يرغب في أن تؤجل إسرائيل عمليتها البرية في قطاع غزة لحين الإفراج عن المزيد من الرهائن.


وجاء ذلك ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين في هذا الصدد.


MENAFN21102023000208011052ID1107279609

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث