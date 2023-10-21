بايدن يتحدث عن موعد الاجتياح البري
التاريخ
10/21/2023 1:28:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يرغب في أن تؤجل إسرائيل عمليتها البرية في قطاع غزة لحين الإفراج عن المزيد من الرهائن.
وجاء ذلك ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين في هذا الصدد.
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