الإيسيسكو والألكسو تدينان استهداف الاحتلال للمواقع المدنية في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أدانت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، اليوم الجمعة، استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمواقع المدنية في قطاع غزة، وخاصة استهداف مستشفى المعمداني.

وأكدت "الإيسيسكو" في بيان صدر عنها، تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يعمد، في إطار غطرسته المستمرة، إلى تدمير البنية الأساسية للتعليم والثقافة والصحة.

كما أدانت السلوك الهمجي الذي لم يراع به الاحتلال الإسرائيلي حرمة إنسانية ولا عهدا دوليا، حين أقدم على قصف المستشفى المعمداني بغزة، ما نجم عنه استشهاد وإصابة المئات، مكررا بذلك نهجه العدواني الذي بات سمة ملازمة لسلوكياته.

وأشارت إلى أن استهداف المواقع المدنية، لا سيما المستشفيات، يجسّد الأسوأ في ضروب العدوان، ولهذا فإن تجريمه من قبل المواثيق الدولية جاء من القوة والوضوح، بما يلزم المجتمع الدولي مجابهة هذا التصرف بشتى السبل.

وأكدت المنظمة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، واستعدادها التام لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لتعزيز المؤسسات الفلسطينية، والمساهمة في إعادة بناء ما تعرض للتدمير من المؤسسات التعليمية سواء كانت مدارس أو جامعات، وغيرها من حوامل الهوية الفلسطينية، التي يتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهدافها باستمرار محاولا طمس الهوية الثقافية الفلسطينية.

بدورها، قالت منظمة "الألكسو" في بيان صدر عنها، إنها "تابعت بألم وحسرة واستغراب الهجوم الهمجي الدامي الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، دون مراعاة حقوق الأطفال والنساء والشيوخ العزّل، والمدنيين الأبرياء".

وأضافت أنها وإذ تتابع هذه المجزرة الدامية البربرية والوضع الإنساني العصيب في غزة، تؤكد إدانتها بكل عبارات الشجب والاستنكار هذه المجزرة التي حطمت القيم الإنسانية وكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأهابت المنظمة بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية وكل الفاعلين، من أجل التدخل السريع حفاظا على حقوق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى الذين طحنتهم آلة الحرب، ودمرت مستشفياتهم، ومدارسهم ومرافقها العامة، معربةً عن أملها أن يصل أنين المرضى والمصابين، والعالقين تحت الأنقاض، إلى عقلاء وشرفاء العالم حتى يغلّبوا صوت الحكمة والضمير الإنساني، ويهبوا لنصرة المظلوم.

وذكَرت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحق أطفال فلسطين في التعليم والصحة والعيش الكريم، والذي لن يتحقق في ظل الحرب الطاحنة والإبادة الجماعية الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.