جماهير شعبنا تشّيع جثامين 10 شهداء في مخيم نور شمس شرق طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN/شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الجمعة، جثامين 10 شهداء ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرق طولكرم، أمس الخميس.

والشهداء الـ10 هم: عامر فيصل عبد اللطيف غنام (43 عاما)، ويوسف عمر ابراهيم زغدد (12 عاما)، وعدي مأمون خالد أبو الهيجا (15 عاما)، وقيصر كمال محمد خليل "السلتى" (36 عاما)، ومجاهد محمد يوسف سعايدة (16 عاما)، وأسامة سائد خليل (19 عاما)، ومحمد فتحي أحمد حامد "شناعة" (33 عاما)، ورائد أحمد محمود حميدي (19 عاما)، وأحمد فيصل عبد اللطيف غنام (25 عاما)، وطه إبراهيم محمد علي محاميد (16 عاما).

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، بجنازة مهيبة وسط أجواء من الحزن والغضب، رفع خلالها المشيعون الأعلام الفلسطينية، ورددوا التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، والداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والتصدي لممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر وجرائمه التي ترتكب بحق أهالي مخيم نور شمس وطولكرم وغزة.

وصلى المشيعون صلاة الجنازة على الشهداء وسط المخيم، ومن ثم مواراتهم الثرى في مقبرة نور شمس.

وألقيت عدة كلمات استنكرت جريمة الاحتلال بحق شباب وأطفال المخيم الذي التحقوا بقافلة الشهداء والمناضلين، مؤكدة مواصلة درب النضال والحرية ومواجهة كل جرائم الاحتلال بحق شعبنا، مشددة على أن هذه الجرائم لن تمنع شعبنا من مواصلة الطريق نحو الحرية والاستقلال، وصولا لإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس الذي استمر 27 ساعة، عن استشهاد 13 مواطنا من بينهم ستة أطفال، حيث تم تشييع جثامين الثلاث شهداء جميل جمال جعار (21 عاما)، في بلدة علار شمال طولكرم، وعلي عبد الله أبو خزنة (15 عاما)،

في ضاحية ذنابة شرق طولكرم، و ساري عدي طه سدة (15 عاما) في بلدة جيت شرق قلقيلية، بعد صلاة الجمعة.

ونعت حركة "فتح" وفصائل العمل الوطني في طولكرم شهداء مخيم نور شمس والوطن، الذين ارتقوا في معركة الدفاع عن شعبنا.