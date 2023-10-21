مفتي مصر يدين استهداف الاحتلال مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN/أدان مفتي مصر شوقي علام، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة؛ ما أدى إلى مئات الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وأوضح المفتي في بيان أصدره، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي أُصيب بحالة من السعار التي جعلته لا يميِّز دور العبادة ولا المستشفيات ولا بيوت المدنيين، فصار يضرب بلا هوادة معتمدًا على الصمت الدولي الذي يكيل بمكيالين في تعامله مع قضايا الشرق الأوسط، ويغض الطرف عن جرائم الحرب اليومية التي يقترفها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي والضمير الإنساني.

وجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، محذرا من كارثة إنسانية وشيكة إذا لم يسمع العالم لصوت القيادة المصرية التي تعلن ضرورة الوقف الفوري غير المشروط لسياسات العقاب الجماعي والحصار الإسرائيلي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، والتجويع والحرمان من المياه، والدواء، والغذاء والكهرباء، والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية؛ ما يشكل جريمةَ حرب وتعدٍّ على الإنسانية بموجب القانون الدولي.

وأشار المفتي إلى أن مصر وقيادتها السياسية لن تتوانى عن دعم القضية الفلسطينية حتى يتم الانتهاء من حل القضية، وَفق أسس وقواعد الشرعية الدولية، دون انحياز أعمى مثلما نشاهده الآن في ممارسات الغرب مع تلك القضية الإنسانية التي تؤلم القلوب اليقظة، أما الذين ماتت قلوبهم فإن مشاهد قتل الأطفال والنساء والعجائز لا توقظ ضمائرهم ولا تُقلق منامهم.