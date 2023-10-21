مفتي مصر يدين استهداف الاحتلال مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN/أدان مفتي مصر شوقي علام، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة؛ ما أدى إلى مئات الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال.
وأوضح المفتي في بيان أصدره، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي أُصيب بحالة من السعار التي جعلته لا يميِّز دور العبادة ولا المستشفيات ولا بيوت المدنيين، فصار يضرب بلا هوادة معتمدًا على الصمت الدولي الذي يكيل بمكيالين في تعامله مع قضايا الشرق الأوسط، ويغض الطرف عن جرائم الحرب اليومية التي يقترفها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي والضمير الإنساني.
وجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، محذرا من كارثة إنسانية وشيكة إذا لم يسمع العالم لصوت القيادة المصرية التي تعلن ضرورة الوقف الفوري غير المشروط لسياسات العقاب الجماعي والحصار الإسرائيلي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، والتجويع والحرمان من المياه، والدواء، والغذاء والكهرباء، والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية؛ ما يشكل جريمةَ حرب وتعدٍّ على الإنسانية بموجب القانون الدولي.
وأشار المفتي إلى أن مصر وقيادتها السياسية لن تتوانى عن دعم القضية الفلسطينية حتى يتم الانتهاء من حل القضية، وَفق أسس وقواعد الشرعية الدولية، دون انحياز أعمى مثلما نشاهده الآن في ممارسات الغرب مع تلك القضية الإنسانية التي تؤلم القلوب اليقظة، أما الذين ماتت قلوبهم فإن مشاهد قتل الأطفال والنساء والعجائز لا توقظ ضمائرهم ولا تُقلق منامهم.
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