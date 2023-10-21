الصحة تناشد المجتمع الدولي التدخل قبل وقوع مجزرة في مستشفى القدس مشابهة لـمستشفى المعمداني

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / وجهت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي وحقوق الإنسان للتدخل وحماية مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر من القصف الذي تهدد به سلطات الاحتلال.

وأضافت د. الكيلة أن على المجتمع الدولي التدخل قبل فوات الأوان، حتى لا تتكرر مجزرة مستشفى المعمداني مرة أخرى.

وتابعت أن جمعية الهلال الأحمر تلقت تهديداً من سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس، حيث طالبت بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكاناً آمناً.