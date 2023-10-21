الصحة تناشد المجتمع الدولي التدخل قبل وقوع مجزرة في مستشفى القدس مشابهة لـمستشفى المعمداني

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / وجهت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي وحقوق الإنسان للتدخل وحماية مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر من القصف الذي تهدد به سلطات الاحتلال.
وأضافت د. الكيلة أن على المجتمع الدولي التدخل قبل فوات الأوان، حتى لا تتكرر مجزرة مستشفى المعمداني مرة أخرى.
وتابعت أن جمعية الهلال الأحمر تلقت تهديداً من سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس، حيث طالبت بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكاناً آمناً.
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