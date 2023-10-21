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نقابة الاطباء تحذر من انهيار المشافي بالقطاع وتطالب العالم بالتدخل

10/21/2023 1:27:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / اصدرت نقابة الأطباء
نداء إنساني ملحّ يُطالب منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والمنظمات الصحية لإنقاذ القطاع الصحي في غزة.

وحاء في البيان انه و في ظل الهجمات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تُصدر نقابة الأطباء نداءً إنسانيًا ملحًا للتصدي للأزمة الصحية الكارثية. حيث تسفر هذه الهجمات عن استشهاد أكثر من 4000 شخص وإصابة أكثر من 13,000 آخرين، بما في ذلك أطفال ونساء، فيما تتحتم على عائلات بأكملها الاحتماء تحت أنقاض منازلهم. تُعلن 4 مستشفيات عن انقطاع خدماتها بشكل كامل، وتتعرَّض 25 مستشفى آخر لأضرار جزئية.

كما وقالت نقابة الاطباء انه و نظرًا للحصار الشديد الذي يمارسه الاحتلال العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر، فإن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية قد نفد، ويواجه القطاع نقصًا حادًا في الكوادر الطبية. وهذا يُشير بوضوح إلى اقتراب كارثة صحية حقيقية، حيث يكاد الوضع الصحي في غزة يكون خارج السيطرة.

واشارت النقابة انه و نظرًا لهذا التحدي العاجل انها تُناشد نقابة الأطباء منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والنقابات الصحية والكوادر الطبية في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى منظمة الصحة العالمية، بضرورة التوجه فورًا إلى مداخل غزة والمطالبة بالتدخل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على السماح بدخول المستلزمات الطبية والأدوية وإرسال الإمدادات اللازمة من كهرباء ووقود ومياه ومستلزمات أخرى إلى القطاع.

واكدت النقابة أن كل لحظة تأخير في تقديم المساعدة الطبية تعني فقدان أرواح بشرية.

كما حذرت نقابة الاطباء من انهيار البنية الصحية في غزة، مع استمرار الحرب وتزايد أعداد الشهداء والجرحى، مطالبة العالم بالتحرك بسرعة وجدية لوقف هذا النزيف الدامي

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