نقابة الاطباء تحذر من انهيار المشافي بالقطاع وتطالب العالم بالتدخل

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / اصدرت نقابة الأطباء
نداء إنساني ملحّ يُطالب منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والمنظمات الصحية لإنقاذ القطاع الصحي في غزة.
وحاء في البيان انه و في ظل الهجمات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تُصدر نقابة الأطباء نداءً إنسانيًا ملحًا للتصدي للأزمة الصحية الكارثية. حيث تسفر هذه الهجمات عن استشهاد أكثر من 4000 شخص وإصابة أكثر من 13,000 آخرين، بما في ذلك أطفال ونساء، فيما تتحتم على عائلات بأكملها الاحتماء تحت أنقاض منازلهم. تُعلن 4 مستشفيات عن انقطاع خدماتها بشكل كامل، وتتعرَّض 25 مستشفى آخر لأضرار جزئية.
كما وقالت نقابة الاطباء انه و نظرًا للحصار الشديد الذي يمارسه الاحتلال العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر، فإن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية قد نفد، ويواجه القطاع نقصًا حادًا في الكوادر الطبية. وهذا يُشير بوضوح إلى اقتراب كارثة صحية حقيقية، حيث يكاد الوضع الصحي في غزة يكون خارج السيطرة.
واشارت النقابة انه و نظرًا لهذا التحدي العاجل انها تُناشد نقابة الأطباء منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والنقابات الصحية والكوادر الطبية في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى منظمة الصحة العالمية، بضرورة التوجه فورًا إلى مداخل غزة والمطالبة بالتدخل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على السماح بدخول المستلزمات الطبية والأدوية وإرسال الإمدادات اللازمة من كهرباء ووقود ومياه ومستلزمات أخرى إلى القطاع.
واكدت النقابة أن كل لحظة تأخير في تقديم المساعدة الطبية تعني فقدان أرواح بشرية.
كما حذرت نقابة الاطباء من انهيار البنية الصحية في غزة، مع استمرار الحرب وتزايد أعداد الشهداء والجرحى، مطالبة العالم بالتحرك بسرعة وجدية لوقف هذا النزيف الدامي
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