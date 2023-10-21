الحرب على غزة في يومها الــــ15... أكثر من 4000 شهيد وتوقعات بدخول المساعدات اليــوم

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، لليوم الــــ15 على التوالي، من خلال شن غارات وحشية على أحياء كثيرة مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وأفادت وزارة الصحة في غزة، فجر اليوم السبت، بأن عدد الشهداء قد تجاوز 4137، من بينهم 1524 طفلاً، في حصيلة مروعة تعكس الطبيعة الوحشية لهذا العدوان. كما وأوضحت مصادر حكومية في غزة أن 160 مدرسة تعرضت لأضرار متنوعة، منها 19 مدرسة خرجت عن الخدمة بالكامل، ما يعني أن مستقبل أطفال غزة التعليمي يواجه أيضًا تحديات صعبة في يوم ما بعد العدوان.
واستشهد فجر اليوم، نحو 30 مواطنا، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 مواطنا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، خلال مؤتمر صحفي بأن القصف الإسرائيلي أسفر، حتى الآن، عن تهدم 5500 مبنى سكني بصورة كلية، كانت تضم 14200 وحدة سكنية، وأن العديد من العائلات فقدت منازلها وأصبحت بلا مأوى في ظل هذه الظروف القاسية.
كما وتواجه مستشفيات إضافية خطر الإخلاء نتيجة للقصف المستمر، ما يعرّض المرضى والمصابين والكوادر الطبية لخطر جسيم، وتضع هذه الظروف الصعبة تحديًا كبيرًا أمام العاملين في القطاع الصحي الذين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير الرعاية الطبية للجرحى والمرضى في ظل نقص حاد في الموارد والتجهيزات الطبية.
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