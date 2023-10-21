الحرب على غزة في يومها الــــ15... أكثر من 4000 شهيد وتوقعات بدخول المساعدات اليــوم

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، لليوم الــــ15 على التوالي، من خلال شن غارات وحشية على أحياء كثيرة مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، فجر اليوم السبت، بأن عدد الشهداء قد تجاوز 4137، من بينهم 1524 طفلاً، في حصيلة مروعة تعكس الطبيعة الوحشية لهذا العدوان. كما وأوضحت مصادر حكومية في غزة أن 160 مدرسة تعرضت لأضرار متنوعة، منها 19 مدرسة خرجت عن الخدمة بالكامل، ما يعني أن مستقبل أطفال غزة التعليمي يواجه أيضًا تحديات صعبة في يوم ما بعد العدوان.

واستشهد فجر اليوم، نحو 30 مواطنا، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 مواطنا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، خلال مؤتمر صحفي بأن القصف الإسرائيلي أسفر، حتى الآن، عن تهدم 5500 مبنى سكني بصورة كلية، كانت تضم 14200 وحدة سكنية، وأن العديد من العائلات فقدت منازلها وأصبحت بلا مأوى في ظل هذه الظروف القاسية.

كما وتواجه مستشفيات إضافية خطر الإخلاء نتيجة للقصف المستمر، ما يعرّض المرضى والمصابين والكوادر الطبية لخطر جسيم، وتضع هذه الظروف الصعبة تحديًا كبيرًا أمام العاملين في القطاع الصحي الذين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير الرعاية الطبية للجرحى والمرضى في ظل نقص حاد في الموارد والتجهيزات الطبية.







