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اليوم يسدل الستار على منافسات البطولة منتخبات قطر وإيران ولاوس وقرغيزستان تصعد إلى الدور النهائي

10/21/2023 1:12:40 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬ ‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭: ‬تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬منافسات‭ ‬تصفيات‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الثالثة‭ ‬لبطولة‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كينغ‭ ‬كاب‭ ‬للتنس‭ ‬للسيدات،‭ ‬حيث‭ ‬سيشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬للبطولة‭ ‬إقامة‭ ‬مباراتي‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬لتحديد‭ ‬المنتخبين‭ ‬المتأهلين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التصفيات‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

وتأهلت‭ ‬منتخبات‭ ‬إيران‭ ‬وقيرغيزستان‭ ‬وقطر‭ ‬ولاوس‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬لتصفيات‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الثالثة‭ ‬لبطولة‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كينج‭ ‬كاب،‭ ‬حيث‭ ‬ستلعب‭ ‬قطر‭ ‬مع‭ ‬قرغيزستان‭ ‬ولاوس‭ ‬مع‭ ‬إيران‭. ‬

وستخوض‭ ‬بقية‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬اليوم‭ ‬مباريات‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬الخامس‭ ‬إلى‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬

وتمكن‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬صدارته‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬وكان‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنتخب‭ ‬النيبالي‭ ‬2‭/‬1‭.‬

وخسرت‭ ‬اللاعبة‭ ‬القطرية‭ ‬هند‭ ‬المضاحكة‭ ‬مباراة‭ ‬الفردي‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬وماراثونية‭ ‬أمام‭ ‬اللاعبة‭ ‬النيبالية‭ ‬ماهيكا‭ ‬رانا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0،‭ ‬6‭/‬7‭ ‬و6‭/‬3‭.‬

وأبقت‭ ‬اللاعبة‭ ‬القطرية‭ ‬مباركة‭ ‬النعيمي‭ ‬منتخب‭ ‬بلادها‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬الصعود‭ ‬حتى‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬النيبالية‭ ‬أبهيلاشا‭ ‬بيستا‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬5‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي،‭ ‬تمكنت‭ ‬القطريتان‭ ‬مباركة‭ ‬النعيمي‭ ‬وخديجة‭ ‬قسامة‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬منافستيهما‭ ‬النيباليتين‭ ‬ماهيكا‭ ‬رانا‭ ‬وأبهيلاشا‭ ‬بيستا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬4‭ ‬وخطف‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬تصدره‭ ‬فرق‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بفوزه‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬جماهيرية‭ ‬مثيرة‭ ‬استحقت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أفضل‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭.‬

ومنحت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الإيرانية‭ ‬نيللي‭ ‬عاطف‭ ‬التقدم‭ ‬لبلادها‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬دانة‭ ‬الزهير‭ ‬6‭/‬7‭(‬6‭)‬،‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬0،‭ ‬ونجحت‭ ‬الإيرانية‭ ‬ياسمان‭ ‬يازداني‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬فوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬بتغلبها‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬السعودية‭ ‬يارا‭ ‬الحقباني‭ ‬3‭/‬6،‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬4،‭ ‬ولعبت‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬لكنها‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬بالمباراة‭.‬

أما‭ ‬المنتخب‭ ‬القرغيزستان‭ ‬فقد‭ ‬تأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬تصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬حيث‭ ‬اختتم‭ ‬مبارياته‭ ‬أمس‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬فيتنام‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬0‭.‬

وتقدمت‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬بالنتيجة‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬لاعبتها‭ ‬فالديسلافا‭ ‬على‭ ‬الفيتنامية‭ ‬كوينا‭ ‬ديم‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬2،‭ ‬وأكدت‭ ‬زميلاتها‭ ‬أرينا‭ ‬سولوماتينا‭ ‬فوز‭ ‬بلادها‭ ‬والتأهل‭ ‬للدور‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الفيتنامية‭ ‬صوفيا‭ ‬تران‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3،‭ ‬7‭/‬6‭ (‬5‭) ‬و6‭/‬1‭.‬

وعزز‭ ‬الزوجي‭ ‬القرغيزستاني‭ ‬فالديسلافا‭ ‬وسافينا‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬بلادها‭ ‬بعد‭ ‬تغلبهما‭ ‬على‭ ‬الزوجي‭ ‬الفيتنامي‭ ‬صوفيا‭ ‬تران‭ ‬ونجوك‭ ‬سي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

وأكمل‭ ‬لاوس‭ ‬عقد‭ ‬الأربعة‭ ‬المتأهلين‭ ‬للدور‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬تصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة،‭ ‬حق‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منتخب‭ ‬المالديف‭.‬

في‭ ‬مباراة‭ ‬الفردي‭ ‬الأولى‭ ‬تمكنت‭ ‬لاعبة‭ ‬لاوس‭ ‬فونفاثيب‭ ‬على‭ ‬المالديفية‭ ‬لايان‭ ‬شامين‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4،‭ ‬1‭/‬6‭ ‬و7‭/‬6‭(‬5‭).‬

وأنهت‭ ‬لاعبة‭ ‬لاوس‭ ‬مالايلاك‭ ‬ديليلا‭ ‬آمال‭ ‬منتخب‭ ‬المالديف‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬المالديفية‭ ‬آرا‭ ‬عازم‭ ‬6/2‭ ‬و6‭/‬2،‭ ‬واستمرت‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬إعداد‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭.‬

وفي‭ ‬باقي‭ ‬المباريات،‭ ‬تعرض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لخسارته‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬منتخب‭ ‬مكاو‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬0‭.‬

وخسرت‭ ‬لاعبة‭ ‬منتخبنا‭ ‬هاجر‭ ‬زيدان‭ ‬أمام‭ ‬لاعبة‭ ‬مكاو‭ ‬وينج‭ ‬سي‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬0،‭ ‬كما‭ ‬خسرت‭ ‬سلمى‭ ‬فرج‭ ‬الله‭ ‬أمام‭ ‬لاعبة‭ ‬مكاو‭ ‬جامي‭ ‬لاو‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬0،‭ ‬وخسر‭ ‬الزوجي‭ ‬البحريني‭ ‬سلمى‭ ‬فرج‭ ‬الله‭ ‬وحنين‭ ‬النجار‭ ‬أمام‭ ‬لاعبتي‭ ‬مكاو‭ ‬جامي‭ ‬لي‭ ‬ووينغ‭ ‬سي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬0‭.‬

كما‭ ‬فازت‭ ‬بروناي‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬طاجيكستان‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬0‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬حيث‭ ‬فازت‭ ‬لاعبة‭ ‬بروناي‭ ‬مينغ‭ ‬روي‭ ‬على‭ ‬الطاجيكية‭ ‬فضيلة‭ ‬مورادوفا‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬0،‭ ‬كما‭ ‬فازت‭ ‬لاعبة‭ ‬بروناي‭ ‬جيا‭ ‬هوي‭ ‬على‭ ‬الطاجيكية‭ ‬ماليكا‭ ‬راحيموفا‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬0،‭ ‬ولم‭ ‬تكتمل‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬إحدى‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الطاجيكي‭.‬

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