اليوم يسدل الستار على منافسات البطولة منتخبات قطر وإيران ولاوس وقرغيزستان تصعد إلى الدور النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
مدينة عيسى – الاتحاد البحريني للتنس: تختتم اليوم السبت منافسات تصفيات المجموعة الآسيوية الثالثة لبطولة بيلي جين كينغ كاب للتنس للسيدات، حيث سيشهد اليوم الختامي للبطولة إقامة مباراتي الدور النهائي لتحديد المنتخبين المتأهلين من هذه التصفيات إلى المجموعة الآسيوية الثانية في الموسم المقبل.
وتأهلت منتخبات إيران وقيرغيزستان وقطر ولاوس إلى الدور النهائي لتصفيات المجموعة الآسيوية الثالثة لبطولة بيلي جين كينج كاب، حيث ستلعب قطر مع قرغيزستان ولاوس مع إيران.
وستخوض بقية الفرق المشاركة في البطولة اليوم مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الرابع عشر.
وتمكن المنتخب القطري من التأهل للدور النهائي بعد صدارته المجموعة الثالثة، حيث حقق فوزه الثالث على التوالي في المجموعة وكان على حساب المنتخب النيبالي 2/1.
وخسرت اللاعبة القطرية هند المضاحكة مباراة الفردي الأولى بعد مباراة صعبة وماراثونية أمام اللاعبة النيبالية ماهيكا رانا بنتيجة 6/0، 6/7 و6/3.
وأبقت اللاعبة القطرية مباركة النعيمي منتخب بلادها في المنافسة على بطاقة الصعود حتى مباراة الزوجي بفوزها على النيبالية أبهيلاشا بيستا بنتيجة 7/5 و6/2.
وفي مباراة الزوجي، تمكنت القطريتان مباركة النعيمي وخديجة قسامة من الفوز على منافستيهما النيباليتين ماهيكا رانا وأبهيلاشا بيستا بنتيجة 6/0 و6/4 وخطف بطاقة التأهل عن هذه المجموعة.
من جهة أخرى، تأهل المنتخب الإيراني إلى الدور النهائي بعد تصدره فرق المجموعة الأولى بفوزه الصعب على المنتخب السعودي في مباراة جماهيرية مثيرة استحقت أن تكون أفضل مباريات البطولة.
ومنحت اللاعبة الإيرانية نيللي عاطف التقدم لبلادها بفوزها على السعودية دانة الزهير 6/7(6)، 6/1 و6/0، ونجحت الإيرانية ياسمان يازداني في تأكيد فوز المنتخب الإيراني بتغلبها على اللاعبة السعودية يارا الحقباني 3/6، 6/2 و6/4، ولعبت مباراة الزوجي في وقت متأخر من مساء أمس لكنها لن تؤثر على فوز المنتخب الإيراني بالمباراة.
أما المنتخب القرغيزستان فقد تأهل إلى الدور النهائي بعد تصدر المجموعة الثانية، حيث اختتم مبارياته أمس بالفوز على منتخب فيتنام بنتيجة 3/0.
وتقدمت قيرغيزستان بالنتيجة بعد فوز لاعبتها فالديسلافا على الفيتنامية كوينا ديم بنتيجة 6/1 و6/2، وأكدت زميلاتها أرينا سولوماتينا فوز بلادها والتأهل للدور النهائي بفوزها على الفيتنامية صوفيا تران بنتيجة 6/3، 7/6 (5) و6/1.
وعزز الزوجي القرغيزستاني فالديسلافا وسافينا من فوز بلادها بعد تغلبهما على الزوجي الفيتنامي صوفيا تران ونجوك سي بنتيجة 6/1 و6/2.
وأكمل لاوس عقد الأربعة المتأهلين للدور النهائي بعد تصدر المجموعة الرابعة، حق الفوز الثالث له في المجموعة على حساب منتخب المالديف.
في مباراة الفردي الأولى تمكنت لاعبة لاوس فونفاثيب على المالديفية لايان شامين بنتيجة 6/4، 1/6 و7/6(5).
وأنهت لاعبة لاوس مالايلاك ديليلا آمال منتخب المالديف في التأهل بفوزها على المالديفية آرا عازم 6/2 و6/2، واستمرت مباراة الزوجي حتى وقت إعداد هذه الرسالة.
وفي باقي المباريات، تعرض منتخبنا الوطني لخسارته الثالثة في البطولة، حيث جاءت هذه الخسارة على يد منتخب مكاو بنتيجة 3/0.
وخسرت لاعبة منتخبنا هاجر زيدان أمام لاعبة مكاو وينج سي بنتيجة 3/0، كما خسرت سلمى فرج الله أمام لاعبة مكاو جامي لاو بنتيجة 6/0 و6/0، وخسر الزوجي البحريني سلمى فرج الله وحنين النجار أمام لاعبتي مكاو جامي لي ووينغ سي بنتيجة 6/1 و6/0.
كما فازت بروناي دار السلام على طاجيكستان بنتيجة 3/0 ضمن منافسات المجموعة الثالثة، حيث فازت لاعبة بروناي مينغ روي على الطاجيكية فضيلة مورادوفا 6/0 و6/0، كما فازت لاعبة بروناي جيا هوي على الطاجيكية ماليكا راحيموفا 6/0 و6/0، ولم تكتمل مباراة الزوجي بعد إصابة إحدى لاعبات المنتخب الطاجيكي.
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