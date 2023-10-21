لايبزج يعلن جاهزية فورسبيرج وأوبيندا للمشاركة أمام دارمشتاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أصبح‭ ‬الثنائي‭ ‬إيميل‭ ‬فورسبيرج‭ ‬ولويس‭ ‬أوبيندا‭ ‬متاحين‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬لايبزج‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمام‭ ‬دارمشتاد‭ ‬بعدما‭ ‬شارك‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬بلجيكا‭ ‬والسويد،‭ ‬التي‭ ‬توقفت‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬مشجعين‭ ‬من‭ ‬السويد‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬وقع‭ ‬بمدينة‭ ‬بروكسل‭. ‬

وقال‭ ‬ماركو‭ ‬روزه‭ ‬مدرب‭ ‬لايبزج‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬الظروف‭ ‬كانت‭ ‬درامية،‭ ‬ولكن‭ ‬الثنائي‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬للغاية‭. ‬كانت‭ ‬صدمة‭ ‬كبيرة‭. ‬وخاصة‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬لا‭ ‬تعلم‭ ‬شيئا‭ ‬عما‭ ‬يحدث‭. ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬الساعات‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬الثنائي‭ ‬سهلة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المعلومات‭ ‬البسيطة‭ ‬التي‭ ‬يعلمونها‮»‬‭.‬

وتوقفت‭ ‬المباراة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬واتفاق‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬بعد‭ ‬ورود‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬مشجعين‭ ‬من‭ ‬السويد‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬بروكسل‭. ‬

وكان‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭ ‬يبعد‭ ‬5‭ ‬كيلومترات‭ ‬عن‭ ‬الملعب‭. ‬

وبينما‭ ‬كان‭ ‬أوبيندا‭ ‬موجودا‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬البلجيكي،‭ ‬الذي‭ ‬تأهل‭ ‬بالفعل‭ ‬لنهائيات‭ ‬يورو‭ ‬2024،‭ ‬كان‭ ‬فورسبيرج‭ ‬موجودا‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬السويدي‭. ‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭/‬1‭ ‬وقرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭) ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬النتيجة‭ ‬النهائية‭ ‬للقاء‭.

‬وذكرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬قتلت‭ ‬الشخص‭ ‬المتهم‭ ‬بارتكاب‭ ‬

هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الخميس‭. ‬وأعلن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬المتطرف‭ (‬داعش‭) ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭. ‬

وسيكون‭ ‬داني‭ ‬أولمو‭ ‬وبنيامين‭ ‬هنريكس‭ ‬متاحين‭ ‬لخوض‭ ‬المباراة،‭ ‬بينما‭ ‬تحوم‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬لوكاس‭ ‬كولسترمان‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬بسيطة‭ ‬في‭ ‬القدم‭.

‬ولم‭ ‬يحقق‭ ‬لايبزج‭ ‬أي‭ ‬انتصار‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات،‭ ‬

ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭. ‬



