لايبزج يعلن جاهزية فورسبيرج وأوبيندا للمشاركة أمام دارمشتاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
(د ب أ): أصبح الثنائي إيميل فورسبيرج ولويس أوبيندا متاحين للمشاركة مع فريق لايبزج في مباراته بالدوري الألماني لكرة القدم أمام دارمشتاد بعدما شارك الثنائي في مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي جمعت بين بلجيكا والسويد، التي توقفت بعد مقتل مشجعين من السويد في هجوم وقع بمدينة بروكسل.
وقال ماركو روزه مدرب لايبزج في مؤتمر صحفي امس الجمعة: «الظروف كانت درامية، ولكن الثنائي بحالة جيدة للغاية. كانت صدمة كبيرة. وخاصة عندما تكون لا تعلم شيئا عما يحدث. لم تكن الساعات التي قضاها الثنائي سهلة في ظل المعلومات البسيطة التي يعلمونها».
وتوقفت المباراة يوم الاثنين بين الشوطين بناء على طلب واتفاق بين الفريقين بعد ورود أنباء عن مقتل مشجعين من السويد في هجوم على بروكسل.
وكان موقع الحادث يبعد 5 كيلومترات عن الملعب.
وبينما كان أوبيندا موجودا مع المنتخب البلجيكي، الذي تأهل بالفعل لنهائيات يورو 2024، كان فورسبيرج موجودا مع المنتخب السويدي.
وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 1/1 وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن تكون هذه هي النتيجة النهائية للقاء.
وذكرت النيابة العامة في بلجيكا أن الشرطة قتلت الشخص المتهم بارتكاب
هذا الهجوم صباح أمس الأول الخميس. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف (داعش) مسؤوليته عن الهجوم.
وسيكون داني أولمو وبنيامين هنريكس متاحين لخوض المباراة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة لوكاس كولسترمان بسبب مشكلة بسيطة في القدم.
ولم يحقق لايبزج أي انتصار في آخر ثلاث مباريات في كافة المسابقات،
ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب أندية الدوري الألماني.
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