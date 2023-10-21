ميونخ يقرر الإبقاء على مزراوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونخ - (د ب أ): قرر نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ11 الماضية الإبقاء على مدافعه المغربي نصير مزراوي ضمن صفوف الفريق عقب منشوره المؤيد لفلسطين قبل نحو أسبوعين.
ولكن مزراوي لن يشارك مع النادي البافاري في الوقت الراهن نظرا إلى معاناته من الإصابة.
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