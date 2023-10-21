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ميونخ يقرر الإبقاء على مزراوي

10/21/2023 1:12:39 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قرر‭ ‬نادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الـ11‭ ‬الماضية‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬مدافعه‭ ‬المغربي‭ ‬نصير‭ ‬مزراوي‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬عقب‭ ‬منشوره‭ ‬المؤيد‭ ‬لفلسطين‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭.‬

ولكن‭ ‬مزراوي‭ ‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭. ‬


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