أوساسونا يتفوق على غرناطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬أوساسونا‭ ‬الفوز‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬فريق‭ ‬غرناطة‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬بالجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬سيطرة‭ ‬واستحواذ‭ ‬كامل‭ ‬لفريق‭ ‬أوساسونا‭ ‬طوال‭ ‬اللقاء‭ ‬حتى‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬ترجمة‭ ‬الفرص‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭ ‬والفوز‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬غرناطة‭.‬

وافتتح‭ ‬اللاعب‭ ‬بوديمير‭ ‬التسجيل‭ ‬لفريق‭ ‬أوساسونا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

وعاد‭ ‬نفس‭ ‬اللاعب‭ ‬أنتوني‭ ‬بوديمير‭ ‬ليسجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لفريق‭ ‬أوساسونا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬58‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬فريق‭ ‬أوساسونا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬بجدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬فريق‭ ‬غرناطة‭ ‬عند‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭.‬







