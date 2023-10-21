تعادل سلبي يجمع لوهافر ولانس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعادل فريق لوهافر مع ضيفه لانس سلبيا، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.
ورفع لوهافر رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، كما رفع لانس رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع عشر.
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