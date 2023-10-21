تعادل سلبي يجمع لوهافر ولانس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعادل‭ ‬فريق‭ ‬لوهافر‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬لانس‭ ‬سلبيا،‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وفشل‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬كافة‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬أتيحت‭ ‬لهما‭ ‬أمام‭ ‬المرميين‭ ‬ليحصل‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬على‭ ‬نقطة‭.‬

ورفع‭ ‬لوهافر‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬كما‭ ‬رفع‭ ‬لانس‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬‮

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