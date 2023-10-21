دورتموند يرتقي إلى الصدارة مؤقتًا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) - ‬ارتقى‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الى‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الالماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مؤقتًا‭ ‬بعدما‭ ‬حقّق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬تواليًا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬1-0‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.

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وسجّل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬يوليان‭ ‬براندت‭ (‬67‭) ‬ليرفع‭ ‬دورتموند‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الثاني‭ ‬ونقطتين‭ ‬عن‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الثالث‭ ‬اللذين‭ ‬يواجهان‭ ‬اختبارين‭ ‬حذرين‭ ‬امام‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬وأونيون‭ ‬برلين‭ ‬تواليًا‭ ‬السبت‭. ‬كما‭ ‬يبقى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ (‬17‭ ‬نقطة‭) ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬وسيكون‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬ماينتس‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭.

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وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬الخامس‭ ‬تواليًا‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬إدين‭ ‬ترزيتش‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ (‬6‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادلان‭) ‬ليواصل‭ ‬دورتموند‭ ‬صعوده‭ ‬الايجابي‭ ‬بعد‭ ‬كان‭ ‬استهل‭ ‬الموسم‭ ‬بتعادلين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬3‭ ‬مراحل‭. ‬

وإدراكاً‭ ‬منه‭ ‬لأهمية‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬ورحلته‭ ‬الصعبة‭ ‬إلى‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬لخوض‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬حرص‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬لاعبيه‭ ‬الدوليين‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الألمانية‭ ‬بسرعة‭ ‬بالغة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مهمتهم‭ ‬مع‭ ‬‮«‬دي‭ ‬مانشافت‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬لهم‭. ‬

وتواجد‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬لـ‮»‬أسود‭ ‬الفيستيفاليا‮»‬‭ ‬هم‭ ‬قائده‭ ‬ماتس‭ ‬هوملس‭ ‬ونيكلاس‭ ‬زوله‭ ‬وبراندت‭ ‬ونيكلاس‭ ‬فولكورغ‭ ‬بمعسكر‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأخير‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬دوليتين‭ ‬ضد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭. ‬

وبالفعل،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬المباراة‭ ‬سهلة‭ ‬بتاتًا‭ ‬لأصحاب‭ ‬الارض‭ ‬بمواجهة‭ ‬فيردير‭ ‬بريمن‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬آملا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حدّ‭ ‬لمسلسل‭ ‬نكساته‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬مباراتيه‭ ‬الاخيرتين،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يملك‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬سوى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.

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وبعدما‭ ‬جاء‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬خاليًا‭ ‬من‭ ‬الاهداف‭ ‬تمامًا،‭ ‬نجح‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬انتزاع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬براندت‭ ‬المنفرد‭ ‬بحارس‭ ‬المرمى‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬اليسرى‭ ‬البعيدة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬بينية‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬إيمري‭ ‬تشان‭ (‬67‭). ‬

وتحكم‭ ‬دورتموند‭ ‬بمسار‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬شح‭ ‬الاهداف،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬الطرف‭ ‬الاكثر‭ ‬استحواذا‭ ‬على‭ ‬الكرة،‭ ‬وكاد‭ ‬المهاجم‭ ‬العاجي‭ ‬سيباستيان‭ ‬هالر‭ ‬أن‭ ‬يضاعف‭ ‬تقدم‭ ‬فريقه‭ ‬لكنّ‭ ‬تسديدته‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬زيترر‭ ‬قبل‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭.

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